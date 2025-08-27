Само в "24 часа" на 27 август: Забравените български ястия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 27 август четете:

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с толкова критично ниско ниво

Интервю с проф. Иван Чалъков, социолог: Пенсиите ще се вдигнат стабилно, когато 3/4 от българите достигат 70 г. в добро здраве

Най-скъпите годежни пръстени

Забравените български ястия

Всяко училище на една смяна само да решава в колко след 7,30 да е първият час

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.