Княз Кирил: Ако се стигне до обединение на AI с мозък, искам да знам как е започнал животът

Когато можем да възпроизведем този процес, ще успеем да го стартираме на друго място от нулата, казва той

Все още сме далеч от точката, когато съзнанието ще се пренесе в дигитална среда

- Мислили ли сте как в ерата на изкуствения интелект ще запазим своята човешка страна, емпатията, стремежа да си помагаме?

- С появата на социалните мрежи едно от нещата, които видяхме, е троленето, което възникна заради анонимността в интернет - много хора започнаха да разкриват истинските си нюанси. От една страна, има много враждебност, много злоба, някои атакуват, критикуват. Много е несправедливо. В други случаи се стига до расизъм... Познавате човешката природа. Винаги ще има хора, които по някаква причина имат различен вид морал или поглед върху живота. Затова прогнозирам, че и с изкуствения интелект ще видим нещо подобно.

От друга страна, по отношение на алтруизма, желанието да помагаш на другите изкуственият интелект ще създаде огромни възможности, точно както стана с появата на интернет. Тази технология ще се използва от някои по нечестен начин, ще се създават проблеми. Както е с интернет - огромно удобство е да пазаруваме онлайн, но има толкова много възможности за измами и киберпрестъпления.

Всичко зависи от това как се използва и с какви цели.

Затова смятам, че ще е от ключово значение този процес да се управлява, тъй като на този етап е трудно да се предвиди точно под каква форма ще са злоупотребите с изкуствения интелект или ситуациите, в които компютрите ще стават враждебни, генериращи обиди, критики. Няма как всичко това да се прогнозира.

Правя изводите си на базата на всички процеси, които се забелязват в социалните медии, и е необходимо въвеждане на ред, защото някои негативни коментари надхвърлят свободата на изразяване. Добре е всеки да споделя мнението си, но трябва да има някои ограничения и мисля, че нещо подобно ще се случи. Надявам се това да доведе до подобрение и да позволи на хората да бъдат по-подкрепящи, по-хуманни. Да проектираме в бъдеще и машините така, че да действат по подобен начин, но се опасявам, че винаги ще има тъмна страна. Както става с всяка друга технология.

- Разговаряте ли с децата си по тези въпроси?

- Поколението на моите деца много повече използва AI, но има някои неща, които трябва да променим. Измененията в климата ще окажат влияние, защото досега стремежът ни винаги е бил свързан с растежа, с просперитета и с повишената икономическа активност. Въпросът оттук нататък е дали ще можем да продължим да растем, да увеличаваме икономическата активност, стандарта на живот. Не е ясно и дали технологиите днес могат да ни позволят да запазим качеството си на живот с по-нисък въглероден отпечатък на същата цена. Очевидно всичко това може да отнеме известно време и не е изключено да се премине през период, когато ще ни се наложи да се справяме с по-малко, за да не влошим глобалното затопляне. Княз Кирил Преславски и Катарин Бътлър СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Допускам, че поколението на моите деца ще е изправено именно пред подобен казус.

- Възможен е и друг сценарий - AI заедно с учените да подскаже решението на въпроса с климата?

- Той ще революционизира много неща, няма съмнение в това, включително по отношение на борбата с глобалното затопляне. Обучението му ще се ускорява, възможно е да стигнем до приложения, които днес ни звучат като научна фантастика. Същевременно ще бъде трудно да се подготвим за тази промяна, защото в известна степен тя е толкова непредсказуема.

Появата на ChatGPT бе изненада дори за професионалистите в областта на машинното обучение и допускам, че значително ще ускори развитието.

- Аз се надявам AI да ни помогне да откроим конкретната човешка вреда в климата с точни параметри и да се фокусираме върху решението, защото климатичната система е твърде сложна.

- Климатологията е изключително сложна наука, изпъстрена с много променливи, непредвидими последици, обратни връзки и др. Мисля, че технологиите и евентуално AI в крайна сметка ще ни помогнат да се движим по-бързо, за да сме в състояние един ден да произвеждаме енергия на достъпна цена без въглероден отпечатък и да поддържаме качеството ни на живот, без да влошаваме климатичната ситуация.

От тази гледна точка съм в лагера на тези, които приветстват технологията, и мисля, че тя ще ни осигури като цяло положителен напредък.

Ще има и недостатъци, но процесът трябва да се регулира и да бъдем внимателни.

Винаги е имало страхове, че машините ще поемат контрола, но мисля, че е важно да се позволи развитието, за да се стимулират изследванията.

- Засега изглежда, че медицината напредва с бързи темпове благодарение на AI - конструират се различни дигитални консилиуми от лекари с различни специалности и те като д-р Хаус разгадават сложни диагнози и взаимовръзки.

- Да, както и в областта на математиката. Професори от Принстън бяха впечатлени от това, което някои от тези модели разработиха като решения на математически проблеми.

Войната срещу рака например започна преди 50-ина години, смяташе се, че може да бъде победен преди десетилетия, но все още дори не сме близо до целта. Има специфични видове рак с висок брой мутации и благодарение на изкуствения интелект бихме могли да видим истинско ускорение в тази насока. Включително могат да се открият лекарства за определени заболявания. Княз Кирил Преславски и Катарин Бътлър на ледника на планината Казбек в Грузия. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Дори технологията да доведе до по-добра диагностика, това пак ще е голяма промяна, тъй като ще може да се стигне и до отговори на въпроси как да се лекуват нелечими заболявания.

- Какво мислите за стартъпите, анализирани от MIT, които са амбицирани да прехвърлят съзнанието в дигитална среда, за тази връзка между нашите биологични умове и дигиталните машини?

- Сложността на мозъка е толкова феноменална, че мисля, че все още сме доста далеч от това да можем да бъдем свързани към компютър по някакъв начин "да се четат" мислите, да разбираме кои неврони се активират, кои - не, и други подобни неща. Все още предстои дълъг път, въпреки че очевидно има напредък. От друга страна, това ще ни помогне по-добре да разберем какво точно се случва в мозъка при извършването на различни дейности, което може да има значение при развитието на нови терапии, нови медикаменти. Заради цялата тази сложност съм по-скептично настроен.

- Тоест все още сме далеч от дигиталното ни безсмъртие. От друга страна, все повече корпорации работят по обединението между възможностите на нашите биологични мозъци и необятните знания на AI. Когато това стане, вие какви отговори ще искате да получите от зараждането на Вселената досега?

- Те са толкова много... Как се е зародил животът на Земята, вече има някои идеи в тази насока, но очевидно все още не знаем достатъчно и не можем да възпроизведем този процес. Само по себе си това ще е фундаментално разбиране с големи последици, тъй като ще ни даде възможност да се стартира животът някъде другаде от нулата. Освен това има някои въпроси около космологията, които би било чудесно да разбираме по-добре - какво е било началото на Вселената и други подобни неща. Така че ако трябва да имам приоритети - първо ще искам да разбера началото на живота и на самата Вселена, това би било очарователно.

- Вероятно и коя е тази пета сила във физиката, която не едно поколение физици се опитва да открие?

- Да, точно така.

- Имате ли прогноза кога ще се превърнем в хибридна раса, тоест когато ще сме едно цяло с машините?

- Не мисля, че ще доживея да видя това. Не съм сигурен, че ще се случи, но ако стане, ще бъде странен свят. Мисля, че ще отнеме известно време, тъй като е свързано със сложността на човешкия мозък, на живота, на съзнанието.

Трудно е да си го представим. Струва си да се обмисли, преди да стигнем до тази точка.

- Ние така или иначе вече навсякъде ходим с телефоните си, които са с AI.

- Когато чета за AI агентите в някои публикувани наскоро статии, се отбелязва, че те все още не са опитни и всички трябва да са наясно, че рисковете да направят грешки са големи. Очевидно е, че през следващите години много ще се подобрят, но все пак мисля, че сингулярността все още е доста далеч.