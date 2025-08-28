Узрели ли сме за мир в Украйна?

„Назрял момент — това е една от основите на дипломацията... трябва да правиш

правилното нещо в правилния момент." — Айра Уилям Зартман

Наскоро почина Айра Зартман (1932 – 2025) — сред най-видните учени по международни отношения, професор в университета „Джон Хопкинс" и автор на теорията за „зрелостта", която обяснява при какви условия конфликтите могат да бъдат решени чрез преговори. Айра Уилям Зартман Снимка: Инстаграм

Като български политик следя внимателно усилията на САЩ да организират сделка между Украйна и Русия и реших да приложа теорията на Зартман, за да имаме по-ясна представа за възможния изход.

1. Взаимно-болезнена безизходица

Първото условие за сделка според Зартман е „взаимно-болезнената безизходица" — усещането и в двете страни, че не могат да победят на бойното поле и продължаването на конфликта ще доведе до непосилни загуби.

В Украйна това все още не е така. Русия губи безчет войници и техника, но Кремъл все още намира войната за печеливша стратегия, разчитайки на умората на Запада и подкрепата на Китай и Северна Корея.

Вътрешнополитически, евентуален мир може събори режима - така както оттеглянето на Русия от Първата

световна война донесе края на Руската империя и 70 години по-късно края на Афганистанската война доведе до падането на СССР.

Украйна, от своя страна, успя да стабилизира фронта, причинявайки тежки загуби на противника при всеки опит за настъпление. Впечатляващи технологични нововъведения ѝ позволяват да

балансира руското количествено преимущество, макар и все още да зависи от нашата съюзническа помощ. Вътрешнополитически не е ясно дали украинското общество е достигнало предела на изтощение, който ще даде мандат на президента Зеленски да

преговаря за мир. Изглежда и двете страни все още се надяват да подобрят позицията си чрез военни действия, т.е. моментът на взаимна изнемога не е настъпил.

2. Привлекателен възможен изход

Второто условие на Зартман е „привлекателният възможен изход" — очертания на решения чрез разговори, които и двете страни възприемат като възможни.

Между Украйна и Русия такова разбиране все още липсва. Украйна справедливо държи на териториалната си цялост и на гаранции за бъдещата си сигурност. Американско-украинският съвместен фонд за минерални ресурси няма да свърши работа - наскоро Русия го показа нагледено, бомбардирайки фабрика за електроника на американска компания в Западна Украйна. Положително е, че на разговорите в Аляска стана дума за такива военни гаранции — те бяха неясно подкрепени от САЩ и не бяха отречени от Русия.

Русия иска да запази всички завладени територии, да добави и останалото от Донбас, а според оценката на немското разузнаване, дори да опита ново настъпление в Европа в близките 4 години. Това разминаване прави общ „привлекателен възможен изход" засега невъзможен.

3. Достоверен посредник

Третото условие е наличието на „достоверен посредник", който е неутрален, авторитетен и

способен да улесни или дори да принуди страните към преговори. Доналд Тръмп държи снимка от срещата си с Владимир Путин в Аляска. На шапката му пише: "Тръмп беше прав за всичко" Снимка: Ройтерс

В случая САЩ трудно могат да бъдат припознати като неутрални, тъй като, макар и по-предпазливо напоследък, продължават да подкрепят Украйна. Тази липсата на доверие бе изразена подигравателно от руският външен министър Лавров, който пристигна на

преговорите в Аляска с тениска с надпис „СССР".

Заключение

За мен е важно да признаем успеха на президента Тръмп и неговата администрация за възстановяване на диалога между Киев и Москва след години сражения.

Истинската възможност за мир ще дойде, когато и двете страни осъзнаят, че диалогът предлага по-добър изход от продължаващия конфликт. САЩ могат да ускорят тези мисловни процеси, особено в Москва - така както сривът на цената на петрола през 1985

ускори падането на Желязната завеса.

За България мирът е ключов: той ще донесе стабилност в Черноморския регион и възможност за участие във възстановяването на Украйна. А дотогава - ние имаме дълбока история и знаем какво струва да загубиш свободата си. Затова сме длъжни да подкрепяме народ, който се бори за своята.