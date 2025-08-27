Джуджетата при шампионите и недъзите в българския футбол

Само за една вечер в групите на Шампионската лига се класираха три отбора, които българските запалянковци съвсем доскоро със снизхождение наричаха “футболни джуджета”.



Това са норвежкият “Бодьо Глимт”, кипърският “Пафос”, който е по-близо до Азия и Африка, отколкото до Европа, и “Кайрат” от Казахстан, дето си е направо насред Азия.

В същото време България, която се тупа в гърдите със седем участия на световно първенство и четвърто място от САЩ '94, има един сигурен участник (“Лудогорец”) в третия по сила европейски клубен турнир (Лига на конференциите) и с още две възможности днес за влизане в групите там (“Левски” и “Арда”, загубили първите си мачове съответно 0:2 у дома и 0:1 като гост). Тоест в групите на Шампионската лига не сме били от 2016 г.

На 13 юни 1970 г. във вече несъществуващия в. “Работническо дело” излезе уводна статия, която после даже беше май включена в събраните съчинения на Тодор Живков, със заглавие “Докога ще се търпят недъзите в българския футбол”. Май трябва да я препубликуваме, макар че каква полза за държава, която за последно е строила национален стадион преди 72 г.

Материал по темата - четете ТУК.