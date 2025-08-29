Доц. д-р Янко Христозов: Икономист без математика е като капитан без компас

Тя е основата за професиите на бъдещето при навлизането на изкуствения интелект, казва заместник-ректорът на УНСС

- Доц. Христозов, защо на икономическите университети са необходими добре подготвени по математика ученици? Питам ви във връзка с предстоящото увеличаване на фокуса върху математиката в учебните програми в училище.

- Студентите, които искат да бъдат актуални и търсени в следващите години на пазара на труда, са принудени да работят в условията на дигитална и цифрова трансформация. Внедряването на алгоритми и нови процеси в бизнеса ще изискват непременно повече базови познания именно каквито математиката създава. Тя е основа за професиите на бъдещето. Спомага за усвояването на други науки.

Математиката развива логическото мислене, аналитичността, креативността и повишава интелигентността, като същевременно дисциплинира мисленето и води до по-висока концентрация.

Математиката е основният език на икономиката. Независимо дали става въпрос за финанси, инвестиции, статистика, иконометрия, счетоводство, прогнозиране, информатика или каквито и да е икономически и бизнес анализи, зад всяка от тези дисциплини стоят математически модели, формули и количествени зависимости.

Често в моите часове по корпоративни финанси си личи недобрата подготовка на студентите по математика, което силно ограничава техните възможности да се справят с казусите и задачите, които заемат осезаемо място в дисциплината и изпита. Те

срещат сериозни затруднения дори при сложно олихвяване и дисконтиране

Винаги им обяснявам, че ако се научат да решават задачите и казусите, това би им помогнало да се справят с изпитите си, дори да срещнат затруднения с теоретичната част. Тоест ние, преподавателите в УНСС, често наблягаме повече на практическите примери в обучението, което считаме за изключително важен момент в следването на един студент, който трябва да е добре подготвен за пазара на труда.

В съвременната икономическа наука и практика решенията се вземат въз основа на данни. За да се анализират, да се правят прогнози, да се оценяват рискове и да се моделират сценарии, бъдещите икономисти трябва да владеят математическите инструменти. Това е особено важно в условията на дигитализация и изкуствен интелект, когато обработката на големи масиви от информация и работата с алгоритми вече са ежедневие.

- Защо е добре да има задължителна матура по математика?

- Добрата математическа подготовка още в училище дава на кандидат-студентите увереност и основа за усвояване на по-сложните университетски дисциплини. Така те могат да мислят логически, да работят с абстрактни концепции и да прилагат количествени методи за решаване на реални икономически проблеми.

Задължителната матура по математика ще засили интереса на учениците към този предмет, но най-вече стремежа им към разбирането му, защото от един такъв задължителен държавен зрелостен изпит ще зависи в голяма степен бъдещето и кариерното развитие на този човек. За икономическите университети това е съществено важно, защото в момента интересът към матурата по математика и към единния изпит по математика, който създадохме, не е особено висок. Ако не бъдат предприети реформи, които да обхванат средния и начален курс на обучение, ние ще изпитваме недостиг на кандидат-студенти с математика, което води до намаляване на нашия прием. Математиката е основополагащо знание и трябва да се изучава системно с необходимия брой часове и упражнения.

- Какви са впечатленията ви за обучението по математика в чужбина?

- Като заместник-ректор отговарям за международната дейност на УНСС и имам някои наблюдения по темата, разглеждайки профилите и програмите на други университети в Европа, с част от които си партнираме.

В голяма част от ЕС математиката

не е просто училищен предмет, а входен билет към определени специалности

Кандидатствайки за икономически програми в университети в Белгия, Австрия или Дания, студентите трябва да докажат умения по математика – чрез резултати от матурите или допълнителни тестове. Например в Германия, където съм бил на докторска специализация, в повечето федерални провинции зрелостният изпит (Abitur) включва математика като задължителен компонент, а университетите изискват високо ниво по дисциплината за специалности като икономика, финанси и информатика.

Тенденцията в Европа е ясна – икономическото образование все по-често изисква стабилна математическа основа още при приема, защото университетите знаят, че без нея студентите трудно могат да овладеят модерните методи на анализ и вземане на решения.

В крайна сметка икономист без математика е като капитан без компас – може да има интуиция, но му липсва прецизният инструментариум за сигурно и успешно управление в сложната икономическа среда.

- Влизат ли в университетите хора от бизнеса?

- Ако задавате въпроса от гледна точка на кандидат-студентите ни, отговорът е категоричен, най-вече за магистърските ни специалности, които към момента са над 90. През последните години се наблюдава засилен интерес на хора от бизнеса, които записват специалностите, необходими им за тяхното израстване в компаниите. От обратната връзка от тях и от нашите бизнес партньори разбираме, че те остават удовлетворени и постигат целите си. Особено успешна е програмата “Счетоводство, финансов контрол и финанси” на английски език, акредитирана от ACCA, по която се признават голяма част от изпитите за придобиване на международен сертификат за дипломиран експерт-счетоводител. Затова продължаваме да разработваме нови и актуални магистърски програми в синхрон с дигиталната трансформация като например “Криптоикономика и блокчейн”, “Дигитален стартъп бизнес”, “Изкуствен интелект в икономиката”, “Управление на киберсигурността”, “Анализ на данни със специализиран софтуер”, “Мултимедийна журналистика” и др.

В преподавателския процес активно включваме представители на бизнеса и практиката – мениджъри, експерти от банковия сектор, консултанти, предприемачи. Те водят лекции, участват в практически семинари, разработват казуси съвместно със студентите. Освен това университетът има сключени споразумения с редица водещи компании и организации, които ни съдействат не само в обучението, но и в организирането на бизнес академии и игри, стажовете и спомагат за високата реализация на нашите възпитаници на пазара на труда.

- Кои от вашите студенти се реализират най-успешно на пазара на труда?

- Нашите възпитаници са търсени във всички сфери на икономиката, администрацията и управлението, правото и журналистиката. Всичко зависи от личните качества на студента, не може да се каже категорично, че студенти от едни специалности се реализират по-успешно от такива от други. Все повече компании ценят и завършилите специалности, свързани с дигиталния бизнес, предприемачеството и публичните политики. Голямо предимство на студентите от УНСС е, че имат солидна теоретична подготовка, съчетана с практически умения – именно това ги прави конкурентоспособни както в България, така и в международна среда. Най-важните предимства са свързани с възможностите им в международен план – да осъществят мобилност в чужбина или да бъдат включени в множеството ни международни проекти. УНСС е част от престижния университетски алианс ENGAGE.EU заедно с още девет европейски топуниверситета. Не на последно място модерната учебна база, съчетана с високо ниво на дигитализация, мобилните ни приложения и възможностите за използването на редица онлайн услуги привличат интереса на кандидат-студентите.