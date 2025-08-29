Осигуровки върху поне 12 000 лв. от 1 януари и таванът на пенсиите да е 4800 лв.

Дано собственото прецакване на политиците с пенсиите да им налее акъл и да спрат да мразят собствените си съграждани

Българските политици мразят своите съграждани, които надменно наричат електорат. Няма друго обяснение на целенасочената им политика да унижават хората с умишлено ниските пенсии. И това, че самите политици страдат от тях, когато вече са пенсионери, е прекалено малка утеха за това, че от 25 години упорито следват акъла и щенията на едрия бизнес и олигарсите.

Именно на собственото си послушание към идеите на “бизнеса” трябва да благодарят депутатите, които въпреки

огромните си заплати от над 9000 лв.

така и не могат да стигнат дори тавана на пенсиите. Защото именно те напълно объркаха за 25 години пенсионната система и нарушиха всякаква връзка между осигуровките и пенсиите.

За тези 25 години политиците безумно вдигаха минималната пенсия и заплата, защото идват избори, а те нещо напоследък много зачестиха. Но в същото време упорито отказваха да вдигнат максималния осигурителен доход. Въпреки че в самото начало на тази пенсионна система съотношението между минималната работна заплата и максималният осигурителен доход бе заковано на 1:10.

В момента при минимална заплата 1077 лв. обаче максималният осигурителен доход е 4130 лв. Съотношението е 1:3,8 вместо идеалното 1:10. За сравнение, през 2001 г. при минимална заплата от 79 лв. максималният осигурителен доход е бил 790 лв. И през същата тази 2001 г., тъй като минималната заплата е вдигана два пъти, първо на 85, а след това и на 100 лв., максималният доход се е вдигал два пъти - на 850 и на 1000 лв.

Още през 2002 г. обаче политиците (тогава управлява Симеон Сакскобургготски) решават, че ще правят каквото си искат. И минималната заплата остава 100 лв., но таванът на осигуровките е свален на 850 лв. При правителството на Сергей Станишев нещата стават все по-зле. В края на неговото управление при минимална заплата 240 лв. максималният осигурителен доход е 2000 лв. И остава на това ниво през цялото първо правителство на Бойко Борисов. Минималната заплата обаче се вдига до 310 лв.

И системата вече е счупена,

остава само да се дотроши. Правителствата на Пламен Орешарски и второто и третото на Бойко Борисов правят всичко по силите си за изпълнението на тази задача. И в края на кабинета “Борисов3 ” през 2021 г. минималната заплата е 650 лв., а максималният осигурителен доход е 3000 лв. Или съотношението вече е под 1:5. Обаче кабинетите на Кирил Петков и Николай Денков не пожелаха да останат назад. И последва якото вдигане на минималната заплата, но без да се пипа таванът на осигуровките.

Защо всъщност е важно съотношението 1:10, за да има смисъл от цялата система за плащане на осигуровки за пенсия? Тайната е в пенсионната формула. При пенсиониране се вземат всички месеци с платени осигуровки от 2000 г. насам. И се сравняват със средния осигурителен доход за същия този месец. Което определя индивидуалния коефициент на пенсионера, с който се изчислява пенсията му. Тоест при примера от 2001 г., когато средният осигурителен доход е бил около 250 лв., коефициентът на човек с максимален доход е над 3.

През 2024 г. този коефициент няма как да надхвърли 2 заради постоянното естествено вдигане на средния доход и замразяването на максималния. А всъщност именно този коефициент е променливата в пенсионната формула, от която зависи колко голяма пенсия ще вземе конкретен човек.

В резултат в момента е математически невъзможно да бъде отпусната пенсия, която е по-голяма от 2400 лв. на месец. И единственият начин човек да си я вдигне, е като работи по-дълго, без да се пенсионира, и да разчита тежестта на стажа му да вдигне сумата. Така прави Бойко Борисов, между другото. Само да го разочароваме - въпреки че по закон му е позволено като бивш премиер да получава пенсия над тавана, всъщност доста трудно ще му се получи и на него. Даже е почти напълно невъзможно, така че може спокойно да си пусне молбата в НОИ.

Всъщност в момента виждаме почти пълно изравняване на пенсиите, независимо колко осигуровки е внасял конкретният човекпрез годините. За сравнение. в началото на управленията на Бойко Борисов през 2009 г. минималната пенсия е била 136 лв., средната е била 288 лв., а максималната 700 лв. Тоест съотношението между тях е било 1:2:5. През 2025 г. е 630,50 лв., средната е 975,18, а максималната 3400 лв. Или съотношението вече е 1:1,5:5, което показва, че изкуствено надуваните ниски пенсии на хора, които дори не са внасяли достатъчно осигуровки през живота си, вече настигат средните пенсии. И дружно започват да догонват максимално постижимата пенсия от 2400 лв., защото законовата от 3400 лв. всъщност си остава едно добро пожелание.

Тоест от плащането на осигуровки вече няма абсолютно никакъв смисъл. Държавата да определи една сума на пенсионер и да се свършва с тази имитация на икономика. Или...

Хубавото на тази бездънна яма, в която се превърна пенсионната ни система заради изключително глупавите решения на поредица правителства, е, че изход има. Въпросът е дали в управляващите партии и финансовия министър Теменужка Петкова има достатъчно смелост. А тя ще им е нужна, защото решението е още от 1 януари да възстановят съотношението 1:10. Тоест, след като минималната заплата става 1213 лв., максималният осигурителен доход да бъде вдигнат моментално още от 1 януари на поне 12 000 лв. А тавана на пенсиите да спрат да го пишат накрак политиците и да се сетят, че има законов текст да е 40% от максималния осигурителен доход. И да го направят 4800 лв. Да, подобен ход няма да се хареса на мизантропите, които се водят бизнесмени. Няма да се хареса първоначално и на НОИ, защото вдигането на тавана вдига още повече огромните милиарди, които се харчат за пенсии всяка година. Но дългосрочният ефект ще е, че хората ще могат да видят смисъла в това да се осигуряват на реалните си доходи, в дългосрочен план ще увеличи броя на големите пенсии и на пенсионерите с приличен и заслужен доход. Даже Бойко Борисов може да остане доволен, а какво по-хубаво от това.