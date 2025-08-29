Правото на оръжие в САЩ - свещено, едва 1/2 подкрепят по-строги регулации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повсеместното насилие с огнестрелни оръжия в Съединените щати е оставило малко места незасегнати през последните десетилетия. Въпреки това милиони американци смятат правото си да носят оръжие за свещено. То им е гарантирано от Конституцията на САЩ. Критиците на Втората поправка обаче твърдят, че това право застрашава друго фундаментално право, а именно правото на живот.

Отношението на Америка към притежаването на огнестрелни оръжия е уникално, а културата на тяхното носене няма аналог в развитите държави.

На всеки 100 американци се падат 120 оръжия, сочи Швейцарската организация Small Arms Survey (SAS). Никоя друга държава няма повече оръжия отколкото население.

Фолкландските острови са на второ място със 62 оръжия на 100 души – почти наполовина по-малко от САЩ. Йемен, разтърсван от продължителна война, е трети с 53 на 100 души, пише Си Ен Ен.

Изчисленията на SAS показват, че американците притежават около 393 милиона от общо 857 милиона цивилни оръжия по света. Това се равнява на близо 46% от глобалния запас.

Според проучване на Gallup (2020) 44% от пълнолетните американци живеят в домакинство с оръжие, а една трета притежават лично такова.

САЩ са една от едва трите държави, където правото на оръжие е конституционно гарантирано. В другите две - Гватемала и Мексико обаче процентът на притежание е десет пъти по-нисък, а регулациите – далеч по-строги. В Мексико дори съществува само един официален магазин за оръжия, управляван от армията.

Производството на оръжия в САЩ е във възход. През 2018 г. са произведени над 9 милиона бройки – два пъти повече в сравнение с 2008 г., съобщава Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF).

Януари 2021 г. бележи най-голямото увеличение от 2013 г. насам в заявките за проверки на миналото, необходими за закупуване на оръжие – с почти 60% спрямо година по-рано. През март същата година ФБР отчита 4,7 милиона проверки – рекорд за повече от 20 години.

Връзката между оръжията и смъртността

Много американци вярват, че повече оръжия означават по-малко престъпления. Данните обаче сочат обратното – там, където достъпът до оръжие е лесен, смъртните случаи от убийства, самоубийства и инциденти са повече.

САЩ имат осем пъти по-висока смъртност от насилие с оръжие в сравнение с Канада, 22 пъти повече от ЕС и 23 пъти повече от Австралия, сочат данни на Института за здравни показатели и оценка (IHME, 2019).

Самоубийствата представляват 63% от всички смъртни случаи с огнестрелно оръжие в страната. През 2019 г. над 23 000 американци са се самоубили с огнестрелно оръжие – 44% от всички подобни случаи в света.

Проучванията показват ясна връзка: мъжете, притежаващи пистолети, са осем пъти по-склонни да се самоубият с оръжие, а жените – 35 пъти по-склонни.

САЩ са единствената развита държава, в която масови стрелби се случват ежегодно през последните две десетилетия.

Според Архива за насилие с оръжие през 2019 г. са регистрирани 417 масови стрелби, а през 2022 г. – над 200 до средата на годината. Изследвания сочат, че щатите с по-либерални закони и по-висока собственост върху оръжия отчитат и повече масови стрелби.

Администрацията на Джо Байдън настоява за по-строги проверки на миналото, но законопроектите заседнаха в Сената. Политическото разделение е очевидно – 80% от републиканците смятат, че сегашните закони са достатъчни или трябва да се облекчат, докато едва 19% от демократите споделят това мнение.

Междувременно други държави показват, че промяната е възможна. Австралия, Великобритания, Нова Зеландия и Южна Африка успяха значително да намалят смъртността след затягане на законите.

Въпреки хилядите загубени животи, едва половината от американците подкрепят по-строги закони за оръжията.