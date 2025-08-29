Пеевски стана лидер, защото късогледи политици му приписват чудодейни качества

Слушам "Божанката". Пеевски, Пеевски, Пеевски .... "Елементарно Уотсън!" би казал Шерлок Холмс. Хич не ми минава през ума да агитирам за Пеевски. Но Пеевски се изяви като лидер, за разлика от някои партии, които си избраха по двама председатели, защото просто страдат от дефицит на хора с лидерски качества. А Пеевски стана лидер, защото някой късогледи политици му приписват чудодейни качества. Хората искат начело на държавата да има "можачи". Е, кой е "можач" и кой - "неможач"? Вие си решете!

Б.Р. Авторът е сред основателите на СДС, бил е депутат и министър на образованието