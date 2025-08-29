ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

Пеевски стана лидер, защото късогледи политици му приписват чудодейни качества

Марко Тодоров

4820
Делян Пеевски в парламента Снимка: Николай Литов

Слушам "Божанката". Пеевски, Пеевски, Пеевски .... "Елементарно Уотсън!" би казал Шерлок Холмс. Хич не ми минава през ума да агитирам за Пеевски. Но Пеевски се изяви като лидер, за разлика от някои партии, които си избраха по двама председатели, защото просто страдат от дефицит на хора с лидерски качества. А Пеевски стана лидер, защото някой късогледи политици му приписват чудодейни качества. Хората искат начело на държавата да има "можачи". Е, кой е "можач" и кой - "неможач"? Вие си решете!

Б.Р. Авторът е сред основателите на СДС, бил е депутат и министър на образованието

Делян Пеевски в парламента

