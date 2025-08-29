ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синдикатите в Румъния призоваха учителите да бойко...

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол

Винсент Тановски

[email protected]

1516
Изкуствен интелект СНИМКА: Пиксабей

Нужни са някакви защитни граници между децата и технологиите

Семейство от Калифорния иска да съди компанията - собственик на ChatGPT, защото чатботът подтикнал сина им да се самоубие през април миналата година. Два месеца по-рано 29-годишна се самоубива, след като разговаряла с AI "терапевта Хари". Горе-долу по същото време 14-годишен от Флорида слага край на живота си след разговори с чатбот, базиран на героиня от "Игра на тронове".

Хора, бъдещето дойде, независимо дали ни харесва, или не. Но на каква цена?

Вижте още в завещанието на седмицата с Винсент Тановски: 

