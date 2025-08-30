"24 часа" на 30 август: Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен

Само в "24 часа" на 30 август четете:
Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен
Синът на малките хора сем. Черневи расте с нормален ръст, но за тях по-важно е Борис да е добър мъж
На последния си рожден ден Иван Гарелов каза на всеки гост защо го харесва. Прозвуча като сбогуване - интервю с дъщерята на легендарния журналист Калина Гарелова
Бърза храна – бавно здраве: микровълновата допринася да пълнеем лесно и не, не е това, което мислите
В село Лозен Данчо реставрира старите къщи и ги дава под наем на германски пенсионери
Плаж в началото на септември, хлад и валежи за първия звънец на учениците
