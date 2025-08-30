ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 30 август, вижте кои са им...

Времето София 15° / 15°
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
"24 часа" на 30 август: Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен

Само в "24 часа" на 30 август четете:

Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен

Синът на малките хора сем. Черневи расте с нормален ръст, но за тях по-важно е Борис да е добър мъж

На последния си рожден ден Иван Гарелов каза на всеки гост защо го харесва. Прозвуча като сбогуване - интервю с дъщерята на легендарния журналист Калина Гарелова

Бърза храна – бавно здраве: микровълновата допринася да пълнеем лесно и не, не е това, което мислите

В село Лозен Данчо реставрира старите къщи и ги дава под наем на германски пенсионери

Плаж в началото на септември, хлад и валежи за първия звънец на учениците

Вижте първите страници на "24 часа" от 30 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол