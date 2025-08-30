ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително

Огнян Минчев, политолог

Храм-паметникът "Свети Александър Невски" в столицата. Снимка: Архив

Честването на Александър Невски като патрон на патриаршеската катедрала на България е унизително не само за българското национално достойнство. Ако беше само национално унижение - можехме донякъде да приемем аргумента, че Православието не допуска етнофилетизъм - включително и като средство за утвърждаване на национална автокефалност на една поместна църква.

За съжаление, патронажът на Александър Невски над патриаршеската катедрала и с това - на БПЦ представлява и пряко духовно унижение на българската православна общност. Невски е руски светец, честван преди всичко заради заслугите му Русия да се оттласне максимално далеч от влиянието и взаимодействието с другите европейски християнски страни. Да, страни с католическо вероизповедание - с които Невски се бори в услуга на подчинението на Русия на ислямската Златна орда. В историческата наука има и хипотеза, че в края на живота си Невски приема исляма - което е доста логичен завършек на последователния му васалитет спрямо Ордата.

Оттук нататък интерпретациите могат да вървят в различни посоки. Но няма легитимност аргумента, че Невски е избран за патрон на българската патриаршеска катедрала, защото е "светец - покровител" на цар Александър Втори. Отношението на българите към Александър Втори и неговите заслуги за Освобождението на България не може да бъде прехвърляно към чисто духовните измерения на българско поклонение пред един "светец", чийто живот и наследство са принципно съмнителни от православна - духовна гл. точка и за самата Русия.

В Русия Невски е канонизиран като част от безграничната имперска военна пропаганда за "осветяване" на руското оръжие в услуга на имперската експанзия. На това ли трябва да се покланя България?

Нека духовните авторитети на българското Православие се произнесат чие покровителство е най-достойно за патриаршеската катедрала на България. Аз не съм авторитет, защото съм обикновен мирянин. Според мен има три възможности, които са достойни за българската православна идентичност и духовно наследство. Св. Йоан Рилски - небесният покровител на България. Св. Цар Борис Първи - покръстител на България. Св. Св. Кирил и Методий!

(От Фейсбук)

