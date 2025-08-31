Руските мекерета - платени и доброволни - не пропускат възможност за очерняне на всеки опит за повишаване отбранителната способност на България. Независимо дали става дума за общи усилия в рамките на НАТО, за включване на България в инициативите за укрепване на европейската отбрана, сега - във връзка с новите договори за заводи, произвеждащи специална продукция. Всяка стъпка на български институции за подобряване отбранителните способности на България се посреща с колективния вой на безродната русоробска паплач.

Но всичко това не е новина. Тази предателска част от българското общество, слугуваща на Мордор съществува и работи против България още от 19 век. Прави преврати срещу Съединението, избива български държавници (Стамболов), създава партии - като БКП през 1919 г. - за организиран съботаж срещу българската държава, изби българския национален елит през 1944-та, сега води яростна пропагандна война срещу възможността България да защити себе си срещу имперската агресия. Важният въпрос е защо институциите на държавата, основните медии и водещите фигури на общественото мнение не водят открита борба срещу тази антидържавна дейност? Крият се като плъхове - да не би да ги нарочи имперската отмъстителност.

Така държава не се прави - така национална независимост не се пази. Най-малкото - кой ще постави аватарите на антибългарската московска пропаганда в заслужената от тях публична поза на предатели на интересите на България!

От Фейсбук.