Зорница Русинова: Пенсиите се изкривиха – хора с дълъг стаж получават колкото тези без принос в системата

Проблемите в системата са натрупани през годините и са резултат от политически решения. Трябва предвидимост, за да се върне доверието в нея

Още акценти от интервюто:

Нека близките на възрастните им набавят достатъчно банкноти и центове, за да не се притесняват дали им е върнато точно рестото

Мултифондовете ще дадат възможност за по-висока доходност, а натрупаните средства да се инвестират според възрастта

Социалните услуги не достигат, а има и проблеми с качеството им въпреки сериозното финансиране

Минималната заплата не трябва да се обвързва със социални плащания

Голяма част от 500 хил. души, които не работят и не учат, са в сивия сектор и чужбина, но младите са скритият резерв за пазара на труда

- Г-жо Русинова, от 1 януари ще въведем еврото, но хората непрекъснато са плашени, че цените ще се вдигнат. Дори президентът се включи в тази кампания. Готови ли сме и какви ще са ползите?

- Готовността на България да стане пълноправен член на еврозоната отдавна бе оценена. Сега предстоят няколко важни стъпки. От 2 септември започва активната комуникационна кампания на всички институции, които имат ангажименти по еврозоната, с конкретни разяснения в почти всички населени места в страната.

Икономическият и социален съвет също ще организира още няколко събития, за да дадем допълнителни разяснения на бизнеса, гражданите и възрастните хора, така че те да са спокойни.

Темата за цените тревожи хората още от миналата година заради рязкото покачване на инфлацията, но това засяга и много европейски граждани.

Платформата за цените на основните храни вече е активна и е добре да се проследи какъв ще е ефектът. В Закона за еврото бяха направени промени, които влязоха в сила на 8 август. Надяваме се тези две мерки да дадат ефект през следващите месеци.

Важно е да подчертаем, че целта им е да се разграничат случаите, в които недобросъвестни търговци се опитват да спекулират с промяната на валутата. Надяваме се тези спекулации да са минимални. Държавата е предвидила достатъчно санкционни мерки, но много силен ефект ще има гражданският контрол при двойното обозначаване на цените. Всеки може да сравнява стоките в различните търговски вериги и ако има тенденциозно покачване на цените, да подаде сигнал към КЗП или КЗК.

Този дебат ще продължи в хода на работата на парламента от септември, а това ще са и първите стъпки на правителството по отношение на бюджета за следващата година. Ако цените продължат да растат, трябват не само механизми, които да осигуряват спокойствие на хората, но и достатъчно компенсаторни мерки, така че най-уязвимата част от населението да бъде подпомогната и този период да бъде по-лесно преодолян.

Трябва да подчертаем още веднъж ползите за страната ни от това, че ще бъдем пълноправен член на еврозоната. Те вече дават първите си сигнали - с повишения кредитен рейтинг на страната ни и с начина, по който се гледа на нас като на пълноправен член на ЕС при вземане на решения.

- Извънредното законодателство според вас ще помогне ли? Как наистина хората ще разберат дали цените са обосновано вдигнати?

- Имаше доста спорове около него. Мисля, че се изчистиха някои от притеснителните моменти, но то дава по-голяма яснота за двойното обозначаване на цените. Сега е ясно, че те трябва да са изписани по еднакъв начин в евро и в левове. Там, където се изписват, не трябва да има друга подвеждаща информация - като например “разпродажба” - за да не се объркват хората, и че цените трябва да са в абсолютно еднакъв цвят. Тези промени дават конкретни срокове и мисля, че ще имат необходимия ефект.

Вече стартираха обученията на пощенските служители, срещите с по-възрастните хора в малките населени места. Тези дейности през септември и октомври трябва да се засилят.

- Пуснахте и чатбот за еврото. Какво най-често питат хората?

- На нашия сайт има секция с въпроси и отговори за еврото, която също ще бъде полезна, защото е допълнителен инструмент, в който могат да се проверят темите за цени, доходи, какво ще се случи с нашите кредити, дали ще има промяна в лихвите.

Най-често се задават въпроси, свързани с договорите, с цените, с лихвите. Бизнесът се интересува от конкретните срокове и указанията, които бяха дадени по отношение на касовите апарати. Човек трябва бързо да може да се ориентира в необходимата му информация.

Разчитаме много и на личните срещи в населените места, където даваме разяснения, за да се успокоят страховете на хората.

Искам да обърна внимание, че е добре хората да се информират от официални източници, да не разчитат на информация, която се споделя в различни групи в социалните мрежи.

Ако имат спестявания в левове, нека ги депозират в банки или да изчакат до 1 януари, когато всички банки и пощите ще обменят средства без такси и комисиони в рамките на шест месеца. Не е необходимо да ги обменят сега в чейндж бюра, където ще им бъде начислена комисиона.

Моят съвет към по-възрастните хора, които имат притеснение как ще се справят през януари (когато все още ще може да се разплаща с левове), е близките им да им набавят достатъчно банкноти и монети в евро, за да започнат директно да се разплащат с тях. Така няма да се притесняват дали им е върнато точно рестото, или при разпознаването на банкнотите и монетите. Всички банкови сметки автоматично ще бъдат превърнати в евро, така че няма нужда хората да правят промени по договорите си.

– Минималната заплата догодина ще е 620,20 евро, а социалните партньори отново не успяха да се разберат за въвеждането на евродирективата. Трябва ли да мислим за нова формула, която да стъпва на повече критерии от евродирективата, а не само да взимаме 50% от средната брутна заплата?

- За съжаление, предложението е на база на сегашните текстове в Кодекса на труда, което е сигнал, че все още няма консенсус между работодатели, синдикати и държавата как да се транспонира директивата. Надяваме се, че в хода на разговорите за бюджетната процедура ще има сериозен дебат не само за минималната заплата, но и за цялостната политика по доходите.

Минималната заплата е инструмент, който трябва да гарантира възнагражденията на хората без квалификация. През последните години липсва целенасочена политика за доходите. Трябва да има и дебат за това кои плащания да са обвързани с нея. В момента се обсъждат потребителските такси за лекар, част от социалните плащания също са обвързани с минималната заплата - това обвързване трябва да се преосмисли.

Когато става въпрос за компенсаторни механизми за бедните хора, трябва да се използват други подходи. Надяваме се, че ще се намери консенсус както между социалните партньори, така и между политическите партии, защото това е ключово за следващия бюджет.

- Не е ли време за реформа в администрацията, вместо всички заплати да се вдигат поравно?

- Възнагражденията в администрацията, особено на по-ниските нива в местната власт, все повече се доближават до минималната работна заплата. Реформа трябва да има, но не бива да бъде автоматична. Необходимо е внимателно да се прегледат функциите на отделните звена в администрацията и да се прецени къде има по-голямо натоварване.

Има голяма разлика между работа с граждани и чисто административни дейности в централната администрация. Не бива с лека ръка да се лепи етикетът “чиновници”. По-скоро трябва да се направи задълбочен анализ - къде са нужни реформи, съкращения или повишения на възнаграждения.

- Виждаме, че регионалните дисбаланси са огромни - не само в заплащането, но и в инфраструктурата, липсата на инвестиции, демографския срив. Какви мерки трябва да се вземат?

- Икономическият и социален съвет има няколко анализа за демографията с конкретни мерки в 12 различни социално-икономически области. За да се променят демографските тенденции, трябват промени в образованието, здравеопазването, социалната система, пазара на труда и инфраструктурата.

Дори липсата на редовен обществен транспорт пречи на хората да стигат до работното си място. Това води до обезлюдяване на малките населени места и затруднява достъпа на възрастното население до публични услуги.

През следващите месеци ще обърнем внимание и на финансирането на здравеопазването. Освен това, по поръчка на Народното събрание съвместно с МОН подготвяме мащабен анализ за дългосрочно прогнозиране на нужните професии и подготовка на работната сила.

Работим и по анализ на изпълнението на Закона за социалните услуги, който гарантира качество за най-уязвимата част от населението. Има проблеми с качеството и недостиг въпреки сериозното финансиране. Това лято ясно се видя, че в много райони все още има затруднения.

- Сивият сектор у нас продължава да е много голям – между 20 и 35%. Главната инспекция по труда започва по-масирани проверки, но трябват ли законодателни промени?

- Разбира се, че са нужни. Влизането в еврозоната ще бъде устойчива мярка за ограничаване на сивата икономика. Надяваме се ефектът да се усети през следващите години. Все още се практикува изплащане на част от възнагражденията в плик.

Хората трябва да са проактивни – ако сега не са с трудов договор на реалното си възнаграждение, няма как да бъдат сигурни, че ще го получат в евро от 1 януари. Сега е моментът да се уредят такива отношения.

- У нас има около 500 000 души, които нито работят, нито учат. Те ли основно са в сивия сектор, или са в чужбина?

- По-скоро е комбинация. Голяма част са млади хора, които нито учат, нито работят. За тях са нужни специални мерки - те са скрит потенциал на пазара на труда. Чрез обучение и квалификация може да им се помогне да се включат в икономиката. Нашите анализи показват сериозни регионални дисбаланси на пазара на труда - между отделните региони, между градовете и селата и между различните нива на образование. Хората с ниска квалификация по-трудно намират работа.

- Народното събрание възложи изготвяне на пътна карта с мерки за реформа в пенсионната система. Какви според вас трябва да присъстват задължително в нея?

- Икономическият и социален съвет направи подробен анализ на трите стълба на пенсионната система. В него има както мерки, така и конкретни оценки за влиянието на реформите през годините. Целта ни е двойна – финансова стабилност на системата и постепенно увеличаване на пенсиите.

Анализът обхваща как се формират минималната пенсия, минималният и максималният осигурителен доход и други важни параметри. Очакваме с интерес конкретните предложения от ведомствата и дали политическите сили ще постигнат съгласие за приемането им.

Една от важните ни препоръки е да се подобри връзката между принос и права. В момента има изкривявания – хора с дълъг трудов стаж и принос получават почти същите пенсии като тези без принос. Такива проблеми се натрупват през годините и често са резултат от политически решения.

Затова препоръчваме всички промени да стъпват върху задълбочен анализ и обществен консенсус. Системата трябва да е предвидима, за да има доверие. Човек, който в момента е в средата на кариерата си, трябва да знае каква пенсия ще получава след 10–15 години, ако редовно внася своите осигуровки.

- Подготвят се текстове за усъвършенстване на втория стълб – включително по-ниски такси и въвеждането на мултифондове. Ще доведе ли това до по-високи пенсии?

- Вече има готови текстове, които се обсъждат. Това е и препоръка на ОИСР към България.

Смисълът на мултифондовете е да дадат възможност натрупаните средства във втория и третия стълб да се инвестират според възрастта на осигурения. Например – 20-годишен и 40-годишен човек имат различен хоризонт за спестяване, затова средствата им трябва да се управляват различно.

Подобни системи вече работят успешно в Хърватия, Полша, Словакия, Литва и Латвия. Това е само един елемент, който ще стабилизира и развие допълнителното пенсионно осигуряване.

- Европейската комисия представи рекорден бюджет от 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г., включващ нови собствени приходи от страните членки. Какво означава това за България?

- Все още няма изработена национална позиция, за да сме наясно с цялостния ефект от предложенията.

Икономическият и социален съвет ще представи становище до края на годината. Това, което знаем до момента, е, че предложеният бюджет се различава сериозно от досегашните. Добрата новина за България е, че като пълноправен член на еврозоната гласът ни ще има по-голяма тежест. Освен това се запазва част от кохезионния пакет – включително Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), на който България разчита за развитие на инфраструктурата, подкрепа на малкия и средния бизнес и социална подкрепа.

Въпреки това бизнесът, както у нас, така и в други държави, е притеснен от някои предложения за нови собствени приходи в бюджета. Надяваме се националната позиция да бъде активна и да защитим интересите си.

Дебатът ще бъде дълъг и сложен - ще се търси баланс между нуждата от инвестиции в сигурност, иновации и технологии и реалността на застаряващо население в Европа. В края на юли Европейският парламент прие резолюция за стратегически подход към Черноморския регион. Подкрепяме напълно инициативата на Европейската комисия и настояваме за конкретен ресурс в новия бюджет, който да бъде насочен към изпълнение на тази стратегия. България има ключово географско и стратегическо значение в региона и трябва да се възползва максимално. Освен това Икономическият и социален съвет подготвя и становище “Визия за бъдещето на европейската политика след 2027 г.”, в което акцентираме и върху Черноморския регион.

