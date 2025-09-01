ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

За бога, братя, купувайте по-малко... дрехи

Изхвърляме почти веднага на боклука 11 от всеки 15 килограма облекла, които сме купили през годината

Странно се сблъскват трендовете в днешния свят. От една страна, трябва да спасяваме климата на планетата. От друга, сме залети от културата на потреблението, в която си стимулиран да купуваш повече и повече, дори да нямаш необходимост.

Така се докарахме до положение да изхвърляме почти веднага на боклука 11 от всеки 15 килограма облекла, които сме купили през годината. 

Единственият изход от създалата се ситуация е, когато сме решили да се отървем от поредната дреха, която смятаме, че никога повече няма да облечем, да се сещаме за контейнерите за използван текстил, които вече са на всеки ъгъл. И да поставяме старите облекла и обувки там.

Съдържанието на тези контейнери отива в Третия свят. В държави, в които хората се опитват да живеят с по 10 долара месечно.

Точно това се нарича “кръгова икономика”, която пести ресурсите.

И за бога, братя, просто купувайте по-малко... дрехи.

Материал по темата четете тук.

