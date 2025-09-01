Само в "24 часа" на 1 септември - Ефектът "бърза мода" – изхвърляме дрехи годишно, тежки колкото 5 НДК

Само в "24 часа" на 1 септември четете:
Ефектът "бърза мода" – изхвърляме дрехи годишно, тежки колкото 5 НДК
По-евтино жилище в столицата? Да, но поне на 20 км от центъра
Новият минимален доход купува 15 кг пилешко повече и 7 кила сирене отгоре
Гърците са го измислили – ще работят 4 дни, но здраво. А у нас трудът е пренапрегнат - анализ на икономиста Георги Ангелов
След 33 дни почивка парламентът се събира на 3-и и ще има поне 3 важни задачи
