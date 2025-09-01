Само в "24 часа" на 1 септември - Ефектът "бърза мода" – изхвърляме дрехи годишно, тежки колкото 5 НДК

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 1 септември четете:

Ефектът "бърза мода" – изхвърляме дрехи годишно, тежки колкото 5 НДК

По-евтино жилище в столицата? Да, но поне на 20 км от центъра

Новият минимален доход купува 15 кг пилешко повече и 7 кила сирене отгоре

Гърците са го измислили – ще работят 4 дни, но здраво. А у нас трудът е пренапрегнат - анализ на икономиста Георги Ангелов

След 33 дни почивка парламентът се събира на 3-и и ще има поне 3 важни задачи

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.