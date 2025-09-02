ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Линията на бедност ще е 764 лв., но с пари под нея...

Само в "24 часа" на 2 септември: ВМЗ може да изплати за 5 г. заема за двата нови завода, а барутът ще съживи памука

Само в "24 часа" на 2 септември четете:

- ВМЗ може да изплати за 5 г. заема за двата нови завода, а барутът ще съживи памука. Очаква се изпълнените поръчки до края на годината да са за близо 1 млрд. лева

- 10 пъти сме вдигнали директния износ на оръжие за Украйна

- Смущаващо: само 3 евро на човек инвестират у нас за пречистване на водата ­ при 41 евро в ЕС - интервю с председателя на Сметната палата Димитър Главчев

- За 9 месеца депутатите натрупаха 90 хиляди лева глоби за бягство от работа - 168 са отсъствията без "бележка" за 102-те заседания досега

- Издирваният прокурорски син с второ видео ­качвал ги с маскиран адрес, а МВР го търсило в колата на майка му. Васил Михайлов пусна кадри на отвлечения от него Павел Павлов в неадекватно състояние и с мачете в ръка

- Как учителят да конкурира ТикТок? На глава ли да застане? Анализ на Маргарита Петкова

- Всеки вторник специални страници "Смарт":

- Мистерията на Бермудския триъгълник е окончателно разгадана. 30-метрови вълни убийци потапят корабите за 3 минути

Вижте първите страници на "24 часа" от 2 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол