Българи, които са работили във и със медии, с особено задоволство въртят от часове в социалните мрежи кадрите пред ВМЗ - Сопот, с обиди, освирквания и истинско насилие към колегите от Нова телевизия - репортера Благой Бекриев и оператора Калоян Калчев.

Те отиват да си свършат работата. На някого не се харесва събитието, телевизията или пък си мразят по принцип. Няма значение дали се борят срещу еврото, Урсула фон дер Лайен, за независима съдебна власт, или пък за отношението към животните...

Каква е обаче вината на журналистите, които отиват да отразят протестите в Сопот?! Това им е работата. Друг е въпросът, че хората, които крещят и ритат по площадите, искат да чуват само собствените си гласове. И това е големият проблем.

Да, в Сопот отидоха българи, които имат право да не харесват Брюксел, еврото и членството ни в ЕС. Имат право да вярват в каквото си искат. Но тези, които ги насъскват, не се ли страхуват за последствията? Защото политическият сезон тепърва започва. И журналистите ще трябва да са на площадите между групи, които истински се мразят. Сякаш не живеят в една държава.

Тези хора може би харесват телевизии - и медии изобщо, - в които работят само синоптички и инфлуенсърки. Едните са приказни красавици, а другите ругаят без проблем в социалните мрежи, защото там могат да ги атакуват само с думи. При Бекриев и Калчев съвсем не беше така. Ами ако медиите оставят на площадите само мразещите се един друг? Кой ще чуе гласовете им?