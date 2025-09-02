50% у нас използват интелигентни устройства, а в Ирландия - 90% (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2024 г. 70,9% от хората в ЕС са използвали устройствата, наричани умни, показват данни на Евростат.

Най-високият дял на потребителите на такива устройства в ЕС е регистриран в Нидерландия (94,8%), следвана от Ирландия (90,6%) и Дания (87%).

Обратното - най-ниските дялове са регистрирани в Полша (46,1%), България (50,8%) и Румъния (56,6%).

Според данните най-много - 57,9% от хората в ЕС, са използвали свързаните с интернет умни телевизори. Следват смартчасовници и фитнес тракери (29,9%).

Всеки 5-и в ЕС използва игрови конзоли (19,5%) и домашни аудиосистеми, свързани с интернет (19,3%). А 16% от попитаните съобщават, че използват виртуален асистент под формата на интелигентен високоговорител.

14,2% от гражданите в ЕС са използвали свързана с интернет система за управление на енергията в дома, 12,8% - умни домакински уреди, а 11,8% - интелигентни устройства за домашна сигурност.

Накрая: 10,5% съобщават, че използват кола с вградена безжична връзка, 7,9% - че използват умни здравни устройства, а 2,3% - играчки, свързани с интернет.