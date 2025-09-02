Две години след смъртта на Филип и Темида още не може да реши кой колко е виновен

На 2 септември 2023 година 14-годишният Филип се прибира у дома, пресича ул. “Гурко” на пешеходна пътека. Не му достигат 2 крачки да стъпи на тротоара.

Следва фатален удар - водач с 2,1 промила в кръвта и скорост 88 км го убива на място.

Часове по-късно, когато баща му го търси в квартала, вижда да мият мястото на инцидента. Още не знае, че водата изличава кръвта на неговия син.

За две години майката и бащата на Филип присъстват на 18 заседания на съда, на които отново и отново преживяват своята жестока житейска драма. Почти преди всяко от тези заседания те заедно със свои близки и с близките на други деца, загинали на пътя, протестират пред Съдебната палата и на лобното място на Филип. Искат бърз и справедлив процес. Само това.

Но правосъдието се бави. Спазват се всякакви точки, алинеи, параграфи, както и се намират всякакви вратички за отлагане и ново насрочване на едно или друго заседание. Но няма човещина. Няма го елементарното съчувствие - да се поставиш, макар и за кратко, на мястото на пострадалите, на близките на загиналите. И да решиш в полза на невинните, на потърпевшите. Вместо това - с протакането на един съдебен процес години наред, да ги убиваш бавно, мъчително, като в тунел без изход.

Делото за Филип (както впрочем и много други от същия порядък) са доста ясни, има налице достатъчно факти. Но колко години още майката и бащата на Филип трябва да ходят по съдебни процеси, за да дочакат справедлива развръзка? Правосъдната система е голям длъжник. Не само на родителите на 14-годишния Филип Арсов, но и на всички пострадали като тях, както и на цялото общество.