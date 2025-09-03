Само в "24 часа" на 3 септември: Княз Кирил Преславски съветва как да забавим старостта

Само в "24 часа" на 3 септември четете:
И доброволен, актът с ученичката е престъпление! Всяка дискусия за това е вредна - интервю с адв. Камен Новиков
Можем да забавим старостта и да й се насладим. Съветите на княз Кирил Преславски
Гняв и примитивизъм! Откъде се взеха - Имаме много, но нямаме смисъл, а това, което чуваме, не е това, което виждаме, казва психотерапевтът Иво Величков
Къде работят по 4 дни седмично - Много държави прилагат успешни модели с по-кратък трудов цикъл
Защо българите силно обичат фалшиви новини - Доклади показват, че ние сме най-уязвимата държава в тази категория
10 важни мерки в битката с пожарите. Климатът и обезлюдяването ще увеличават огъня, трябват повече доброволци, самолети, вертолети и леки пожарни, казва бившият зам.-председател на Гражданска защита полк. Николай Калев
Трагичният край на българските опълченски командири
Комендантът на Пловдив по време на Съединението кап. Райчо Николов е застрелян в гръб от открадналия парите за делото шеф на пощата
