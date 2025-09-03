Само в "24 часа" на 3 септември: Княз Кирил Преславски съветва как да забавим старостта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 3 септември четете:

И доброволен, актът с ученичката е престъпление! Всяка дискусия за това е вредна - интервю с адв. Камен Новиков

Можем да забавим старостта и да й се насладим. Съветите на княз Кирил Преславски

Гняв и примитивизъм! Откъде се взеха - Имаме много, но нямаме смисъл, а това, което чуваме, не е това, което виждаме, казва психотерапевтът Иво Величков

Къде работят по 4 дни седмично - Много държави прилагат успешни модели с по-кратък трудов цикъл

Защо българите силно обичат фалшиви новини - Доклади показват, че ние сме най-уязвимата държава в тази категория

10 важни мерки в битката с пожарите. Климатът и обезлюдяването ще увеличават огъня, трябват повече доброволци, самолети, вертолети и леки пожарни, казва бившият зам.-председател на Гражданска защита полк. Николай Калев

Трагичният край на българските опълченски командири

Комендантът на Пловдив по време на Съединението кап. Райчо Николов е застрелян в гръб от открадналия парите за делото шеф на пощата

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.