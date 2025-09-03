Колко малки, несъществени и незначителни са "Възраждане" се видя явно при изпълнението на Европейския химн в залата на Народното събрание при началото на новата парламентарна сесия.

Те за пореден път демонстративно сядат на местата си и започват да имитират задушевни разговори. И се виждат веднага: шепичка човечета на фона на цяла зала на крака.

Не - от "Възраждане" не страдат, че сме в Европейския съюз.

Техните евродепутати Станислав Стоянов, Петър Волгин и Рада Лайкова, която пусна без никакви последствия лъжлива история как Европа ще открадне всичките спестени пари на българите, все още не са се отказали от гнусните си заплати в евро в размер на 8 хиляди нетна сума или засега - почти 16 хиляди лева месечно. И не - не ги даряват на поддръжниците си в България, които искат напускане на ЕС, не ги даряват на онези, които на национални празници веят руски знамена.

(От фейсбук)