Що за престъпници са тези, пуснали трамвая да “лети”

Деянието им е умишлено, настъпили са големи материални вреди, имало е реален и непредвидим риск да пострадат и даже да загинат хора

Малко след 5 сутринта с празен трамвай ватманът спира, за да си купи кафе. Включва ръчната спирачка и затваря вратите на трамвая. Оставя прозореца отворен. Посоката на движение не е променена. В по-новите мотриси ватманът може да заключи вратата на кабината си.

На камерите се виждат двама човека, които се въртят около трамвая. Единият от извършителите през прозореца освобождава спирачката, а имаше и изказвания, че е завъртял джойстика за движение.

Трамваят се удря с около 80 км/ч в подлеза и мачка 4 коли. Само щетите на подлеза са за 80 000 лв. Предполагаемите щети по колите може би са повече. Вероятно

ударът в подлеза е спасил блока зад него

След анализа на камерите в околността бе заявено, че са идентифицирани двама вероятни извършители. Единият си е признал.

Мъжът, освободил спирачката на трамвая, си е признал и е обвинен за причиняване на повредите. Той е бил в изпитателен срок на условна присъда, като е извършил кражба съвсем скоро – през април тази година.

Вътрешните правила на електротранспорта разрешават ватманът да напуска кабината си само за да изпълни служебни задължения – като например произшествие, превключване на стрелки и пр. Тук следва да отнесем и регламентираната почивка. При такава почивка може да се отиде до тоалетна, да се изпие кафе и т.н.

Често на последните спирки ватманите слизат за тоалетна. Правилата забраняват да се спира между спирките без уважителна причина. В правилата се изисква при слизане от мотрисата ватманът да обезопаси мотрисата по няколко начина – изключва главния прекъсвач, сваля токоснимателя и го закрепва до долно крайно положение и задейства ръчната спирачка.

Реалността обаче е, че ватманите на определени подходящи места спират да си купят кафе и закуска,

без да изпълняват всички мерки за безопасност

Най-често включват само ръчната спирачка и затварят вратите на трамвая. Очевидно е, че обезопасяването включва и затварянето на прозорците, за да няма достъп до кабината.

Явно полицията е намерила и сравнително прилични записи, за да бъдат разпознати извършителите. По камерите се проследява и маршрутът им на движение, евентуалните заведения, където може да са били, разпитват се свидетели. Има и други начини за намирането им.

Ватманът е извършил дисциплинарни нарушения, а вероятно може да носи и административно-наказателна отговорност. Между нарушенията му и настъпилите вредни последици има причинна връзка. Но тя не е пряка, защото, без външни хора умишлено да активират трамвая, той е нямало как да тръгне и да причини вредите.

Поради това ще е трудно да се стигне до обвинение на ватмана. Понякога в България се прекалява с търсенето на наказателната отговорност. По-важно е да се осъществява повече контрол. Ама кой да стане в 4,30 сутринта, за да контролира ватманите.

Този, който е активирал трамвая обаче, е извършил

умишлени действия, от които са настъпили големи вреди

Какво престъпление е извършил човекът, активирал трамвая?

На първо място, деянието е умишлено. На второ – настъпили са големи материални вреди. На трето – имало е реален и непредвидим риск да пострадат и даже да загинат хора. Всяка от двете мотриси тежи по 19 тона. При движение с 80 км/ч се генерира впечатляваща кинетична енергия.

Още далеч не са събрани всички доказателства по случая и не са направени необходимите експертизи, за да се дава мнение какво престъпление е извършено. Деянието е нестандартно и затова би могло да се мисли за прилагането на немалко състави от НК, някои от които едновременно.

Например:

В настоящия случай е проникнато в превозното средство през прозореца без съгласието на собственика и е задействано управлението на трамвая.

А който противозаконно проникне в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Това, че уредите за управление са задействани през прозореца, не променя обстоятелството, че извършителят е управлявал превозното средство макар и за кратко време и че ударът е резултат от управлението. Трамваят е вид железопътно превозно средство.

При действията на извършителите въобще не се знае дали на пътя на движещия се трамвай няма да изскочат хора или превозни средства с хора. Поради това би могло да се съберат доказателства дали извършителите са допускали причиняването на телесна повреда или смърт на другиго.

Според НК, ако някой при управляване на подвижен железопътен състав наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго и при причиняване на значителни имуществени вреди, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 10 години затвор. Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или извършителят е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, наказанието при причиняване на значителни имуществени вреди е лишаване от свобода от 2 до 10 г.

Няма съмнение, че умишленото задвижване на 2 броя 19-тонни трамвая по наклон с огромна вероятност ще доведе до унищожаване или повреждане най-малкото на трамвая. Нещо, което се и случва. А всеки, който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до 5 г.

Мислимо е изпълнението на състави и на други престъпления.

Трудно биха издържали обвинения в тероризъм поради спецификата на тези текстове. Иначе по замисъл извършеното е близко до тероризъм, защото се използва общоопасно средство, което може да причини големи материални вреди и смъртта или нараняването на хора. Все пак за информация е полезно да се посочи, че според НК, който с терористична цел унищожи или повреди чуждо имущество, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години. А в един от случаите терористична цел има, когато чрез действията си извършителят се стреми да внесе смут и страх в населението. Целта не е лесна за доказване, ако я е имало.