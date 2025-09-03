Екстремното селфи на 200-метров кран - и този път ли държавата е виновна?

Глупост на квадрат е това, което направиха седем момчета, като рискуваха живота си, за да си направят селфи от кран на 200 метра височина в София. Искали да впечатлят връстниците си (не само в България) и да съберат хиляди последователи. Още по-нелепо звучи заключението, че родителите на децата знаели, но не могли да ги спрат.

Ако не бяха бдителните граждани, подали сигнала, ако не беше бързата и адекватна реакция на спасителните екипи, можеше да се стигне до нова трагедия. И тогава пак щеше да има люти дискусии защо държавата не си е на мястото и колко скапана страна е България.

Но хайде да се облегнем на логиката. Не е оправдание, че тийнейджърите си търсят забавления и повече адреналин и затова са издебнали охраната и са се качили по опасния кран. Но не може да има оправдание и за поведението на техните родители. Изцяло тяхна е отговорността да спрат децата си, за да не се стига до драми и трагедии, за които да съжаляват след това цял живот.

