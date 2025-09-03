Европейският съюз приема за свои членове само "завладени държави"

Тъй като тия дни отново се заговори за "завладяната държава", то се налага да припомня, че Европейския съюз приема за свои членове само "завладени държави". Такава бе нашата държава през 2007 г., когато станахме членове на ЕС. Такава си бе тя и през миналата година, когато ни приеха в Шенген. Същата е тя и тая година, когато ни приеха в Еврозоната. И когато си получим първата за новата 2026 г. заплата или пенсия в евро, тя ще дойде от банките на завладяната държава. Защото една държава, ако не се управлява с професионално умение от политици и държавници, които си владеят работата, тя заприличва на цигански катун или на протест на "Правосъдие за всеки". Северна Македония например не е завладяна държава и затова не я приемат в Европейския съюз, в Шенген и Еврозоната. Същото е дереджето и на Албания и Черна гора, на Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Молдова, и на Турция дори. Всички тези държави не са завладяни като нашата държава и затова от много години чакат пред европейските порти.

Ние, българите, пари даваме, за да е добре владяна, т.е. управлявана държавата ни. Това са нашите данъци. И тази работа трябва да я вършат тези, които гражданите на избори са избрали да управляват. И пак те са решили кои са негодните за управление към този момент партии и политици. Гражданите чрез гласовете си на изборите дават право на едни партии и политици да управляват, а на други казват да изчакат четири години до новите избори, а не да се напинят по другия начин, като комунистите на 9 септември 1944 г., да "завладеят" държавата ни.

Приятно се живее в завладяна след честни демократични избори държава! Защото си "завладян" не в азиатска Русия, а в Европейския съюз. Владее те Шенген, еврото те чака само след няколко месеца. Супер е! Хиляда пъти е по-хубава "завладяната държава" от държавата на перманентната революционна промяна, на хаоса и безвремието.

И сега вече конкретно. Мерак имат всички, на които им е крива днешната ни държава, да я управляват. Но това не става с вот на недоверие на правителството, а точно обратното - с доверие към това правителство и участие в него. Впрочем преди година време точно това предлагаше на обединението ПП-ДБ лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов. Но "умнокрасивите" не схванаха, че им се предлага да работят за доброто на България и решиха да опозиционерстват заедно с прокремълски и популистки партии като "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и АПС. Последната партия по-добре да се бе нарекла ПАД, т.е. Партия "Ахмед Доган", защото по-лесно се запомня абревиатурата.

Не е завладяна от никого българската държава. Тая мантра се върти единствено в ляволибералните кратуни на яки наследници на комунистически и ДС фамилии. През 1944 г. комунистите също твърдят, че държавата ни е завладяна от буржоазията, от капиталистическата мафия. Организират "Народен съд", започват масови убийства, "изчегъртват" целия административен апарат на държавата ни, създават си свои "регулаторни органи" и навсякъде монтират за кметове по някой Васко или Благо. Те така си представят Голямата промяна. Затова е много добре, че днес държавата ни не се владее от лица със сходни на комунистите мераци. Но тук там кметчета такива има.

А иначе нека опозицията да си протестира. Я, какво е хубаво времето в началото на септември за протести! Само съветвам да не се прекалява с пиенето на бира по време на протестите. Защото много руско някак си ми изглежда. А не трябва да е така.

(От фейсбук)