Страховете от еврото бутат цените нагоре

Икономиката е социална дисциплина, не е наука. Както и историята. Страховете, мечтите, надеждите, предположенията и други настроения и емоции играят голяма роля. Емоциите могат да сринат една икономика или да отнемат стотици милиарди от нейния растеж. Брекзит е един от многото примери.

Минаването към еврото не създава никакви рационални проблеми. България е във валутен борд,

трансакциите ще се улеснят, кредитният ни рейтинг се вдига,

все хубави неща.

Страхът от промяната обаче може да доведе до паника и спонтанна реакция, включително вдигане на цени. Може да доведе до трескаво търсене, което също може да доведе до вдигане на цени.

Има и друго. Тъй като преходът към еврото не беше обяснен добре и спокойно, той се възприема от много хора като преместване в друг свят. В западния свят. В света на “Бурда”, “Щерн”, уиски и дънки. Потапяне в “Кореком” и Западна Германия. Съответно търговците се чувстват оправдани,

дори задължени да сложат “западни цени”

Цените скачат.

В същото време огромната свободна парична маса натиска. Иска да се похарчи. Забогателият българин, не всеки, за съжаление, пръска пари. Цените се вдигат.

В съзнанието на много хора левът се обезценява. Той не струва. Скоро няма да го има.

Появява се порив да го похарчиш. Цените се вдигат.

Ставаме европейци. Цените се вдигат, искаме по-високи заплати. Цените се вдигат още.

Тези ирационални пориви, емоции и порочни кръгове вдигат цените. Зад тях няма рационално основание и не след дълго

цените ще мирясат и ще се върнат на равнищата от спокойните левови години.

Но междувременно еврото по своите мистериозни пътища ще вдигне цените. И ги вдига.

Не прахосвайте.

(От фейсбука на бившия министър на околната среда)