Каръшката история с отвличането на мис Стоун

Да отбележим и тази година отвличането на мис Елен Стоун и Катерина Цилка (станало на 21 август (3 септември) 1901 г. - б.р.), държани повече от 6 месеца в плен на обаянието на Яне Сандански и Христо Чернопеев.

За тази комично-героична история (за малко да стане трагедия заради настояването на войводата Чернопеев да утрепят току-що роденото бебе на Цилка, защото много ревяло и ще издаде четата) главен принос има бащата на Вапцаров - Йонко, който дава идеята да се отвлече точно мис Стоун.

Низ от каръшки злополучия преследват дружината, която се мотае по гори и сокаци половин година, гонена и от турски власти, и от български, и от потери на върховистите.

Но... всичко завършва щастливо с получаването на половината от поискания подкуп. 14 000 златни лири си е чудесна плячка, особено в сравнение със стоте килограма мангъри, добити от Димитър Общи на Арабаконак.

Щастливо, но не за всички - последствията са еднакво разрушителни с Арабаконак. Арестувани са близо 50 функционери на ВМОРО, практически организацията в Неврокоп, Струмица и Годлево е почти заличена. На самата картичка за събитието е уточнено, че “разбойниците” са поискали 25 хиляди лири...

Въпреки всичко историята е умилителна. Като в българските преводи на “Кама Сутра”, където всичко е някак кахърно, малко смешно и става дума основно за турското робство.

