Кметът Костадин Димитров: Пловдив силно дърпа напред в областта на културата и туризма, това е факт неоспорим

Развиваме града без кредити, за да не задлъжняват жителите му

Очакваме скоро да започне изграждането на югоизточната дъга на околовръстното - 5 км с две платна за 43 млн. лева

Напоследък думата заедно ни убягва, не бива да се делим, ако искаме добруване

- На втората година от вашето управление какво може да посочите като успехи, г-н Димитров, и доволен ли сте от постигнатото?

- Много са постиженията и всеки може да ги види. Но едно от тях и може би най-важното е културата. Започвам с нея, защото тя е в основата на всичко. Пловдив кипи от културни събития. Няма ден, в който да не е ангажирана някоя от многобройните сцени. Не могат да се изброят проявите, говорим в областта на високата култура.

През август Пловдивската опера имаше премиера на "Коса", след това на "Севилският бръснар". Трудно човек може да се сдобие с билет, ако не си го е набавил по-рано.

През септември градът отново ще стане столица на театъра

със своето поредно издание на международния фестивал "Сцена на кръстопът".

Стартира и Есенният салон на изкуствата, който винаги е много силен. И още, и още. Пловдив инвестира всяка година над 6 млн. лева за култура. А това тласка напред и туризма, защото немалка част от посетителите идват именно за културните прояви в града. Разширихме и обектите, които могат да бъдат посетени. През март отвори след мащабна реставрация и консервация Небет тепе, а преди него - Източната порта на Филипопол. Обновихме Античния одеон. Радвам се, че Пловдив дърпа много напред в културата и туризма. Това е факт неоспорим.

- Вие лично кои културни събития посетихте последно?

- Гледам да не пропускам прояви. Бях на откриването на Opera Open, посетих Hills of Rock, който беше много силен тази година. Бях на "Франкофоли", на много концерти на Античния театър. Ако не мога да отида на дадено събитие поради заетост, се старая да поздравя участниците.

Пловдив разполага с артисти на световно ниво. Казвам го без преувеличение. Театърът ни е от най-добрите в страната, операта - също. Това е така, защото имаме силни традиции в изграждането на творци.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство непрекъснато подготвя артисти, Художествената гимназия, Музикалното училище, университетите са своеобразни храмове на изкуствата, които "произвеждат" бъдещи творци. Голяма част от тях са пловдивчани, които прославят града.

- Наред с културата трябва да върви и животът в Пловдив. А още римляните са казали, че пътят е цивилизация. В този смисъл с какви темпове се движи строителството на инфраструктурата?

- Тръгнете из Пловдив и вижте на колко места е разкопано и се работи

Но нека започнем с транспортния подлез "Модър - Царевец", който беше чакан над 15 години. Да, строителството му започна при моя предшественик Здравко Димитров, но го завършихме ние и вече се ползва усилено от шофьорите.

Налага се непрестанна колаборация с изпълнители по различни направления, в които общината е активен участник. Работим по разширението на "Голямоконарско шосе", спечелихме финансиране и за втория етап. До края на годината трябва да приключи последната отсечка от 800 метра. Оттам насетне продължението е на територията на община "Марица", на която дарихме проекта. Тя има да изпълни строителство от табелата на Пловдив до магистрала "Тракия".

- Успяхте да извоювате 350 млн. лева от държавата за важни обекти в Пловдив. Посочете ги!

- По "Кукленско шосе" и в момента кипят интензивни дейности. Там има сложна ВиК инфраструктура. Важно е да се знае, че гледаме да се работи през лятото, когато натоварването е по-малко и учениците са във ваканция.

Тази година "Кукленско шосе" ще бъде завършено

в участъка от митницата до изхода на Пловдив.

Друга входно-изходна артерия, която се ремонтира, е "Рогошко шосе". Този обект беше забравен. С МРРБ намерихме финансиране за него и трябва да бъде завършено напълно до края на годината. Кметът на Пловдив Костадин Димитров

През юли разкопахме източното платно на бул. "Васил Априлов" в участъка от бул. "Шести септември" до моста при Университета по хранителни технологии. Обещахме за 15 септември да е готово, но вече е положен асфалтът и на 5-и, живот и здраве, пускаме движението по него.

Спечелихме и подписахме споразумение за стартиране на ремонти по улиците "Генерал Колев" и "Славянска", които от десетилетия чакат обновяване. Предстои да се започне работа и по улица "Леденика", където има пропаднал участък, а е до детска градина "Мирослава". Действаме в екип с районните кметове.

- Все по-тежък става трафикът в Пловдив. "Пещерско шосе" не може да поеме натоварването. Мислите ли за алтернативен път?

- Възложил съм на техническата дирекция в общината да стартира колкото може повече процедури за избор на изпълнител. За да може догодина да сме готови, когато привлечем нови средства. Имаме дарен проект за улица "Отдих и култура", приоритет ни е довършването на бул. "Свобода", за да стане той алтернатива на "Пещерско шосе" и да го разтовари.

- Изоставихте ли намерението за нов мост над Марица?

- Нищо подобно. Поставил съм задача да бъде обявена поръчка за избор на проектант. Той ще свързва булевардите "Копривщица" и "България". Такова съоръжение е необходимо, за да развърже трафика в тази част на града.

Възлагаме обществена поръчка за избор на изпълнител за околовръстното в "Тракия", за бул. "Освобождение", тече процедура за превръщането на част от улица "Иван Вазов" в пешеходна зона.

- Докъде докарахте разширението на околовръстното шосе на Пловдив?

- Радвам се, че питате мен, макар този обект да е в прерогативите на Агенция "Пътна инфраструктура", но ползата от него е за пловдивчани. Извеждането на трафика е тема, по която се говори от десетилетия. Осигурено е финансиране за отсечката от "Скобелева майка" до "Асеновградско шосе". Започнаха срещи с МРРБ, успяхме да решим много казуси.

Имаме голям напредък, остават малко от нещата да се довършат, за да започне изграждането на това околовръстно.

Силно се надявам през септември да се работи активно на това важно трасе

от почти 5 км. Пътят ще е с две платна, разделителна ивица, подписан е договор с изпълнителя, а инвестицията е 43 млн. лева.

- Чуват се гласове, че прекалено много влагате в спортната инфраструктура за сметка на културната. Съгласен ли сте?

- Пловдив е спортен град и няма как да не се влага в това направление. Зала "Дунав" е готова, новият олимпийския басейн "Младост" беше открит тази пролет, строителството по стадион "Христо Ботев" е на финала, на стадион "Локомотив" работата също върви ритмично. Но успоредно се работи и в културната инфраструктура. Достатъчно е да споменем емблематичното кино "Космос", което след повече от 30 години се преустройва в голям артцентър.

- Какво ви се иска да направите още за града?

- Много са нещата и ги правим. Ясно показваме, че вместо да теглим кредити и да задължаваме пловдивчани да връщат дългове, успяваме да привлечем държавни и европейски средства и с тях да обновяваме Пловдив.

- Успявате ли да се срещате с обикновените хора, както го правихте като кмет на район "Тракия"?

- Опитвам се всеки ден да отделям време, за да се срещам с гражданите и да си говоря с тях. Тогава са най-приятните ми моменти. Да, те обикновено говорят за свои проблеми, но тази комуникация не трябва да се губи.

Близкият контакт с хората дава реална представа за обстановката

в града. Най-често решаваме конкретни лични проблеми, свързани с почистване, екология, зелена система. Не съм престанал да посещавам и "Тракия", както и останалите райони. Спазвам приемния си ден, но периодично с велосипеда ходя на различни места да се срещам с хората.

- Пловдив отново се готви за своя празник - Деня на Съединението. Нямате ли усещане, че все повече сме разединени?

- Не бих казал. Пловдив е символът на обединена България. В днешните време думата "заедно" някак ни убягва. А не бива да се делим. Трябва да сме единни, за да има добруване в града. Така, както преди 140 години Пловдив се отказа да бъде столица на Източна Румелия, за да даде на цяла България най-ценното – Съединението.

И днес продължаваме да носим духа на нашето пловдивско "заедно", да живеем в мир и взаимно уважение. Нека бъдем горди, че сме част от този хилядолетен град, да пазим богатото му наследство, но и да го развиваме с поглед напред.

Честит празник, Пловдив!

ВИЗИТКА

Костадин Димитров е кмет на Пловдив първи мандат. Преди това 12 години без прекъсване беше избиран за кмет на район "Тракия".

Завършил е математика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Вицепрезидент е на Българската федерация по таекуондо ITF, дългогодишен треньор и спортист.

Семеен, с две дъщери.