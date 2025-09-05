Само в "24 часа" на 5 септември: 20-годишните вече в криза насредната възраст – нещастни и все по-болни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само "24 часа" на 5 септември четете:

20-годишните вече в криза на средната възраст – нещастни и все

по-болни

800 хил. са вече инвалидите, а с 35% повече пенсии са им отпуснати

Като рейнджър преживял атентата в Кандахар, сега Евгени кове шампиони по карате

Виж къде са 11-те места, на които от неделя глобяват за превишена средна скорост

Магистрала "Европа" е готова, може да я пуснат от 15 септември

