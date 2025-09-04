Планът за гаранциите за сигурността на Украйна бил готов

26 държави ще участват в силите за сигурност, които ще бъдат разположени в Украйна след настъпването на примирие, съобщи френският президент Еманюел Макрон след срещата на "Коалицията на желаещите", която се състоя в четвъртък в Париж. Той обяви, че в рамките на срещата са били уговорени гаранциите за сигурност за Украйна, а в следващите дни ще бъде окончателно определена и подкрепата на САЩ в това отношение. Френският президент посочи също така, че коалицията е готова да координира по-нататъшни санкции срещу Русия със САЩ, пише "Дойче веле".

"Това засяга сигурността на всички ни"

Макрон посочи, че европейците искат поредица от срещи – първо между Зеленски и Путин, а по-късно в друг формат – за да се сложи край на войната, и "ако Москва не иска да спази тези условия, ще трябва да предприемем по-нататъшни стъпки със САЩ". Френският президент твърди, че Доналд Тръмп е потвърдил, че ще се присъедини към коалицията за предприемане на действия, ако Русия не предприеме такива.

"Не можем да [допуснем] нарушаването на международното право. Не можем, защото това не засяга само Украйна, а сигурността на всички нас", подчерта Макрон.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещата, че силната украинска армия е "централен елемент на гаранциите за сигурност". Той посочи, че се водят преговори за обучение, производство и доставка на оръжие. По думите му планът за гаранции за сигурност, чиято рамка е била договорена днес, включва "конкретни стъпки" и лидерите сега решават коя страна ще помогне в коя област, включително в киберпространството и противовъздушната отбрана. Той добави, че "европейските производствени линии за оръжие не работят достатъчно", като призовава за повече инвестиции в тази област, за да могат да работят с пълен капацитет.

Тръмп: Не купувайте газ от Русия

Според представител на Белия дом, американският президент Доналд Тръмп е призовал европейските държавни и правителствени лидери да спрат да купуват руски петрол. По този начин Москва финансира войната си срещу Украйна, е заявил Тръмп по време на телеконференция с европейски политици след среща на "Коалицията на желаещите". Освен това той е призовал да се окаже икономически натиск върху Китай, тъй като Пекин финансира руските военни усилия.