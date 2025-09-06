ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 6 септември рожден ден имат

Само в "24 часа" на 6 септември: Как асфалт и колчета може да са разликата между живота и смъртта - съботен очерк

Само в "24 часа" на 6 септември четете:

Как асфалт и колчета може да са разликата между живота и смъртта - съботен очерк

На училище момичетата в черно и бяло, момчетата с тениски с принтове

Андрей Баташов не влезе в нито едно клише, остана завинаги на 45 г.

Нещо неочаквано става, докато оперират Драго Драганов, за да посрещне 55 г. с 50 кг по-малко

Елизабет II не харесвала европейската бюрокрация, но била против Брекзит

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3