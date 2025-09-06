Само в "24 часа" на 6 септември: Как асфалт и колчета може да са разликата между живота и смъртта - съботен очерк

Само в "24 часа" на 6 септември четете:
Как асфалт и колчета може да са разликата между живота и смъртта - съботен очерк
На училище момичетата в черно и бяло, момчетата с тениски с принтове
Андрей Баташов не влезе в нито едно клише, остана завинаги на 45 г.
Нещо неочаквано става, докато оперират Драго Драганов, за да посрещне 55 г. с 50 кг по-малко
Елизабет II не харесвала европейската бюрокрация, но била против Брекзит
Вижте първите страници на "24 часа" от 6 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.