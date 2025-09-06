Избързахме с това Съединение, избързааахме! Представяте ли се да имахме две български държави? Едната парламентарна република, другата - кеф ти президентска, кеф ти монархия. Княжеството - с НАТО, Румелията - с БРИК И Русия. Два национални отбора по футбол имат два пъти по-големи шансове все някъде да се класират, все някого да победят...

Хъшове, всякакви опозиционери и "боец"-и - като ги подгонят в едната България - беж в другата. А там езикът същия, нравите - същите, само че си емигрант вече. Стефка с един национален олимпийски комитет, Весела - с друг, а и двата легитимни. Едно ПП за Киро, едно за Асен, едно ДБ за Божанов, друго - за Мирчев, общо четири ДПС-та можехме да поемем с две български държави и безброй БЗНС-та. Изобщо всички неща, които обичат да се раздвояват - синоди, федерации, профсъюзи и неправителствени организации - всяко ще си има своя държава, а контрабандата ще храни партиите и в Румелията, и в Княжеството. И македонците ще има да се чудят с коя България по-напред да се заядат, та щат да се куртулисат накрая, преди съвсем да шизофренясат кой точно враг им посяга на идентитетот. И на Урсула самолета щяха от Румелията му берат гайлето...Но най-важното е - щяхме да имаме национален идеал - Съединението! А сега какво? Какъв ни е идеала? Съдебната реформа? Или да приемем еврото от първи януари? Че коя Райна ще седне байрак да шие за тази работа? Ето, дори и тези Райни, дето Коцето Костадинов ги води по митингите срещу еврото, повикат, повикат 30 минути пред парламента и после - беж по моловете. Избързахме със Съединението, казвам ви...

(От фейсбук)