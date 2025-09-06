"Добри момчета" просто натупали предизвикалия ги "лош" полицай - няма начин!

Каквато и да е истината за побоя над шефа на МВР Русе, ако някой се опитва да оправдае загубата на бъбрек, която се случва без съмнение след яростни ритници, то той няма как да е на светлата страна, както и да го върти и извърта. А, били му спасили бъбрека. А момчетата не били способни на такъв побой, защото били слаботелесни. Не гледахме ли едни кадри на Витошка как трима кльощави тийнове ритаха паднал на земята пиян човек? Гледахме. Дали си е заслужил полицаят ритниците, не знаем. Но за силни ритници в бъбреците никак не е необходимо да си Арнолд Шварценегер. Особено когато някой е пиян и е на земята. Дори и двама слаботелесни тийнове полуидиоти могат да нанесат тежки увреждания. Няма как едни момчета, причинили такива наранявания, да са "добри момчета", просто натупали предизвикалия ги "лош" полицай. Няма такъв морал. Няма такава справедливост. Няма такъв филм. Няма грам добро в това. Жалко за всички, които са готови да оправдаят зверски, животопроменящ побой, само защото не им харесва бития. Все по-невъзможно е човек да се чувства защитен в България от сънародниците си, защото те масово, начело със "справедливите притежатели на морал и ценностна система", са неспособни - или отказват напълно съзнателно - да различат добро от зло.

Тук е опасно отвсякъде и навсякъде.

Не защитавам властта, дори не съм чела или гледала какво е казал министърът. Изобщо не ме интересува какво е казал. Има факт - тежко пребит човек. Ако не са го пребили тези, кой го е пребил така, че да му спасяват бъбрека.

Писна ми от политика в насилието и катастрофите! Не ме интересува кой е на власт, нито от коя партия е пребитият, нито дали за това пише Bird или Pig. Едно малко лайно на тротинетка и без каска удари колата ми с ръка и ми крещя, защото ТО изскочи иззад нея докато правех завой с 15 км в час. Това лайно ако беше на 15-16-17, можеше и да иска да ме набие, защото му се разкрещях в отговор. Стига сте оправдавали малките наглеци. Само им помагате да станат огромни наглеци.

(От фейсбук)