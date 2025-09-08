Чудовища ли отгледахме?

Отговорът е да. Въпросът е в обобщението

Не ме е.е кой си, искам си личното пространство. Това казал 18-годишният Кирил Гочев на пребития шеф на русенската полиция, когато онзи се представил като полицай. Кирил е карал колата и заради неговото шофиране и реакция е станало мелето, заради коeто полицейският шеф Николай Кожухаров е в болница, макар спътникът му да е провокирал боя. Момчето не познава баща си - починал е, преди той да се роди, майка му умряла преди 2 г. Сега живее сам, преди това - с баба си.

Колата, заради която става инцидентът, е спортен мерцедес с две врати и задно предаване - с него се “дрифти” най-добре. Кирчовият звяр обаче е поне на 20 г., продава се за 3-5 хиляди лв. в зависимост от годината на производство - 1997-2010.

Спортен мерцедес или поне ауди е мечтата на това поколение. С архивно ауди влетя в трамвая в София с 200 км/ч и уби човек “летящият Виктор”, надишан с райски газ. От фейсбук профила му се вижда, че много иска да е богат и се фука пред приятелите си, като брои пари и се облича в “маркови” дрехи.

Преди русенската случка във фейсбук нашумя жестоко видео от Севлиево - младеж взема коте от двор и го удря в земята със страшна сила - животинката се гърчи дълго, преди да умре в ръцете на стопанката си, излязла да го прибере. Профилът на коткоубиеца е едно към едно с този на летящия Виктор. С допълнението, че момчето се представя за рапър, има си дори канал в ютюб, където се е кръстил Звяра. В него има няколко песнички с по десетина гледания, които не са точно рап, а кахърен кючек с чалгарски текстове, на които въпросният Звяр се дере доста некадърно. Дали скоро няма да убие и човек?

Не ме е.е...какво ще стане, важното е аз да се кефя, явно е философията на 22-годишния младеж, който на бутилка водка освободи спирачката на спрял трамвай в София. Двете мотриси срутиха подлез, потрошиха 7 коли и по чудо не убиха човек. Неговата биография прилича на тази на Кирил от Русе - майка му умряла от свръхдоза, баща му го зарязал при баба му, отишъл в Германия и там се оженил пак. Въпросната баба каза пред тв камерите, че той е “добро момче”.

Тези думи повтаряха и родителите на другите трима младежи от Русе в съдебната зала - добро момче, възпитано, поздравява, отличник...Само за сирака Кирил нямаше кой да го каже.

Да припомня тук и за доброто полицейско дете, което премаза с АТВ в Слънчев бряг майка и детето ѝ - тя почина, без да дойде в съзнание, за детето лекарите още се борят.

Та така стигам до възпитанието и ценностите на поколението и до т.нар. локали. Група такива набиха възрастен човек, който си разхождал кучето в парка. На пресконференция шефът на районното управление на полицията каза, че той ги провокирал, докато децата мирно се разхождали. Човекът беше зле в “Пирогов”, на побойниците нищо им нямаше. Но явно полицейският шеф мислеше, че ако провокираш добрите дечица, те имат право да те пребият. На тях им се размина, на русенските не - ясно защо.

Та кой е възпитавал всички тези добри деца? Хайде да не ревем, че държавата е виновна! Първо са виновни родителите. Имам роднина - учителка. Беше начална в престижно училище, готвеше си уроците по нощите с диаграми и карти, децата я обожаваха. Обаче ѝ писна позабогателите им от дребен бизнес и с голямо самочувствие родители да ѝ вдигат скандали защо не е възпитано детето им, както става навсякъде. Не издържа и сега преподава чужди езици в елитна гимназия, в която още не са я питали защо децата им не знаят езика.

Та такива позамогнали се родители, дали защото нямат време от работа, или защото не им се занимава, понеже предпочитат в малкото си свободно време да отдъхнат в кръчмата - купуват на децата си каквото поискат, за да се отърват. Маратонки за 3 бона - заповядай! Маркови дрешки - винаги! Вейпове с марихуана - ми к'во толкова, всичките му съученици пушат. Така се родиха локалите - тези деца имат нужда от внимание и бият по парковете, за да го привлекат.

Не ме е.е кой си, наш'те имат пари и връзки и ще ме измъкнат, е основната житейска ценност на тези младежи - защото са я научили вкъщи.

Пачките и мерцедесите са мечтата на поколението, чиито родители бяха възпитани от чалгата и мутрите. В ония години имах съседи, които си бяха направили хотел в къщата и често пращаха при мен 10-годишното си момче да не им се мотае. А то всеки път ме тормозеше с въпроса: Ти си журналистка, познаваш ли еди-кого си, следваше името на популярната в момента мутра, запознай ме - искам да стана като него.

Днешните деца живеят в социалните мрежи - техните богове вече не са мутрите, а инфлуенсърите, пък инфлуенсърите се хранят от реклама. Младежта иска да е като тях - равнява се по някаква имагинерна реалност и се стреми да прилича на нещо, което съществува само виртуално, далеч от истинския живот. И най-важното - представя се за нещо адски лесно достижимо, само трябва да си напорист, да не се даваш на никого и да не отстъпваш, както учат и модерните мотиватори и техните книги от сорта как да забогаем бързо или как да стенете известен...

Не ме е.е кой си, защото не си от популярните лица в мрежата - този е рефренът сега.

- Какво им става на младите? Какво ще стане с тях?

- Днешната младеж изпитва силно влечение към лукса, има лоши маниери, не почита авторитета и не тачи старите. Предпочита да чати, вместо да се учи... Не си държат езика зад зъбите и тероризират учителите си.

-Не виждам надежда за бъдещето на народа ни, ако то зависи от днешната разюздана младеж...

Последните три пасажа не са мои - това са цитати от Платон, Сократ и Хезиод от V и VII век пр.н.е. (Е, при Сократ промених “бъбри” с “чати”, но то е едно и също.) Светът не е изчезнал, просто възрастните в нито една епоха не харесват младите. Според египетски надпис на 6 хил. години “Живеем в упадък”. Дали не обобщаваме така, защото лошите примери винаги са с по-голяма публичност от добрите?

И да, отгледали сме чудовища, но и много добри деца с чудовищни постижения.Те печелят конкурси и олимпиади по цял свят, изобретяват дори космически уреди. В събота двама българи - на 16 и 18 години, играха на финала на US Open, Иван Иванов преди това спечели и “Уимбълдън”.

“24 часа” винаги е показвал успешните деца, имаме си и рубрика - “Отличниците на България”. Всяка година награждаваме най-изявените. 20 ученици с отлични успехи в науката и спорта влязоха в осмия випуск “Отличниците на България” - кампанията на “24 часа”, която откроява красивите умове. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Нашият “летящ Виктор” е 17-годишният Виктор Лилов - единственият ученик в света с “двойно злато” от олимпиади по химия и биология. Ето още няколко заглавия: “Лориан, Радослав, Иван и Даниел отвяха в Хонконг математици от 20 държави”, “Антон има пълно чекмедже с медали от състезания, но за него знанието е по-важно от победата”, “Оксфорд” иска отличника Димитър, а той планира да се върне и да е учител”.

Затова, когато говорим за младите, май е по-добре да правим обобщения не за лошите, а за “добрите чудовища” - те са повече.