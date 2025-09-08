СЕМ забърка токсичен коктейл с незаконния конкурс за шеф на БНТ

Спрете беззаконието и административния произвол на съвета за електронни медии!

С началото на активния професионален „сезон" преглеждам летните активности на висшите конституционни органи, които следя, както и някои регулаторни и контролни органи, които по определени причини съм класифицирал като „рискови за върховенството на Конституцията". Един от тези регулаторни органи е Съветът за електронни медии. В настоящия си състав този орган се превърна в пример за дълбока юридическа некомпетентност и тягостна управленска непригодност, поради които е неспособен да проведе законосъобразно нов конкурс за избор на генерален директор на БНТ. Натъквам се на сериозни развития по този казус през ваканционния август, които са останали встрани от общественото внимание.

Предисторията е известна – СЕМ прекрати стария конкурс след приключване на съдебните процедури по него и прие решение за нов конкурс, като с доста несъстоятелни аргументи се опита да обоснове необходимост от предварително изпълнение на това решение, за да заобиколи евентуални обжалвания. Съдът обаче, правилно и обосновано, не допусна предварително изпълнение, а самото решение беше обжалвано и по него към днешна дата има висящи съдебни процедури. С други думи – решението за нов конкурс не е влязло в сила и е противозаконно да бъде изпълнявано.

Веднага искам да подчертая за неизкушената в правото общественост, че в този тип административноправни процедури няма някаква сакрална правна философия, нито тайно знание, достъпно само за посветени. Напротив – има елементарна юридическа и житейска логика, която в резюме гласи следното. За да пристъпи един административен орган към изпълнение на приет от него административен акт, този акт трябва да е влязъл в сила или да е допуснато предварително изпълнение, въпреки че все още не е влязъл в сила. Ако актът е обжалван, поради което все още не е влязъл в сила, и същевременно не е допуснато неговото предварително изпълнение, то все още няма годен за изпълнение акт. В конкретния случай съдът с окончателно решение е обявил за нищожно решението на СЕМ да се премине към предварително изпълнение на решението за провеждане на нов конкурс за избор на генерален директор на БНТ. С други думи – СЕМ няма право да предприема никакви действия по неговото изпълнение, докато актът не влезе в сила, а това ще стане, когато съдът се произнесе с окончателно решение по обжалванията.

Въпреки всичко това, СЕМ не се съобразява със съдебните решения и преминава към организация на оспорения нов конкурс. На 12 август публикува обява за процедурата, в която се уточняват срокове, подаване на документи и пр. Пълно беззаконие! Няма влязъл в сила акт, има съдебни актове, които дават безвъпросна яснота по казуса, но очевидно за СЕМ е над закона и над съда. Но беззаконието не спира дотук, а ескалира в открит административен произвол.

Чуйте внимателно! Незаконосъобразни действия на СЕМ по организиране на нов конкурс са оспорени пред съда от генералния директор на БНТ. В резултат, на 22 август с разпореждане съдът постановява изрично:

"Да бъдат прекратени безусловно фактическите действия от името на Съвета за електронни медии по публикуването на официалната интернет-страница на СЕМ на обявата за процедура по „Избора на генерален директор на БНТ", както следва:

- Публикуване на 12.08.2025 г. и поддържане на интернет страницата на СЕМ на публикация за избора на генерален директор на БНТ, достъпна на следния адрес:

https://www.cem. bg/displaynewsbg/1053;

- Създаването на условия и приемането на кандидатури и документи в рамките на процедурата за избор на генерален директор на БНТ, открита с Решение на СЕМ № РД – 05-70/15.07.2025 г.;

- Създаването на условия и предприемането на други действия в рамките на процедурата за избор на генерален директор на БНТ, открита с Решение № РД – 05-70/15.07.2025 г., съгласно обявеното в публикацията от 12.08.2025 г., в т.ч.: прием, проверка на подадените документи от кандидати в процедурата, оповестяване на допуснатите лица, обявяване на допуснатите до изслушване кандидати, провеждане на гласуване за избор на нов генерален директор на БНТ."

С други думи – на СЕМ е забранено да прави каквото и да е по избора на генерален директор на БНТ, докато не приключи с окончателно решение обжалването. Текущата председателка на СЕМ Симона Велева (номинация на ПП–ДБ) обжалва това разпореждане. В началото на септември съдът правилно и обосновано отхвърля като неоснователна тази жалба. Разпореждането, цитирано по-горе, е потвърдено. И въпреки това текущата председателка на СЕМ открито заявява, че няма да се съобрази. С изненада откривам такова заявление на Велева, цитирано от в. „24 часа" в материал по темата на Паола Хюсеин.

Били свалили обявата за конкурса, обяснява пред медията Велева, но си продължавали да приемат документи. Това какво е? Чиновническа наглост? Правно невежество? Изпълнение на партийни и лобистки поръчки на всяка цена, включително с цената на погазване на закона и незачитане на съдебни актове? Според мен става дума за токсичен коктейл от всичко изброено.

Свидетели сме на беззаконие и административен произвол. Крайно време е за това да се понесе отговорност, в т.ч. наказателна. И още – крайно време е за законодателна интервенция и разформироване на СЕМ в настоящия му вид, формат и компетенции.