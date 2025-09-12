ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Путин опита да хапе Полша, но може да стигне и до Варна (Видео)

Виктор Иванов

[email protected]

6824
Полски войници охраняват разрушенията, които нанесоха руските дронове. СНИМКА: РОЙТЕРС

Доналд Тръмп даде зъби на руския диктатор, сега от него зависи да му ги избие. Вижте още във видеозавещанието на седмицата от Виктор Иванов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

