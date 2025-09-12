ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Решението на ЕП да откаже почит на убития Чарли Кърк е погрешно, наранява репутацията на ЕС

Огнян Минчев, политолог

Чарли Кърк Снимка: Екс/ @charliekirk11

Решението на Европейския парламент да почете с минута мълчание паметта на Джордж Флойд и да откаже тази почит на убития консервативен активист Чарли Кърк е погрешно и то наранява репутацията на ЕС като обединение на демократични нации. Политическото насилие е отрицание на демократичните правила и норми на обществено съжителство и трябва да бъде категорично осъждано - независимо от това върху кого е било упражнено. И докато при смъртта на Джордж Флойд нямаше категорични свидетелства за целенасочено умъртвяване по политически и идейни подбуди, убийството на Кърк оставя малко съмнения за политическата мотивация на извършителя - който и да е той. В Америка - и все повече в Европа - политическата поляризация и ръста на екстремните идеологии и политически платформи непрекъснато се ускорява. Този процес е неизбежно свързан с антидемократично поведение и политически мотивирано насилие. Ако една институция като Европейския парламент не е в състояние да заеме категорична и политически безпристрастна позиция против политическото насилие - кой все още е в състояние да го направи!

(От фейсбук)

