Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Само в "24 часа" на 13 септември - Турбулентна зона за първи път между първокласник и абитуриент - съботен очерк

Само в "24 часа" на 13 септември:

Турбулентна зона за първи път между първокласник и абитуриент - съботен очерк

 Иван Иванов - вдъхновен от Григор, приземен от Надал

У нас цените на жилищата скачат двойно по-високо от Румъния

Поне 900 лв. или 450 евро излиза ученикът тази година

Може ли побеляването на косата да се спре с инжекции

Фреди Меркюри бил сексуално малтретиран от учител в пансион

И след смъртта си Армани контролира как да продадат модната му империя

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища