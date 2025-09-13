Само в "24 часа" на 13 септември:
Турбулентна зона за първи път между първокласник и абитуриент - съботен очерк
Иван Иванов - вдъхновен от Григор, приземен от Надал
У нас цените на жилищата скачат двойно по-високо от Румъния
Поне 900 лв. или 450 евро излиза ученикът тази година
Може ли побеляването на косата да се спре с инжекции
Фреди Меркюри бил сексуално малтретиран от учител в пансион
И след смъртта си Армани контролира как да продадат модната му империя
Вижте първите страници на "24 часа" от 13 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.