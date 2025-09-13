"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 13 септември:

Турбулентна зона за първи път между първокласник и абитуриент - съботен очерк

Иван Иванов - вдъхновен от Григор, приземен от Надал

У нас цените на жилищата скачат двойно по-високо от Румъния

Поне 900 лв. или 450 евро излиза ученикът тази година

Може ли побеляването на косата да се спре с инжекции

Фреди Меркюри бил сексуално малтретиран от учител в пансион

И след смъртта си Армани контролира как да продадат модната му империя

