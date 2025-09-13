Дроновете в Полша показаха неподготвеността на НАТО

Сега ще кажа нещо, което Марк Рюте не ще да каже и пуска каква ли не пушилка. 19-те дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша, показаха ни повече, ни по малко, неподготвеността на НАТО.

Ще кажете, ама как, ама как защо ? От 19 дрона само 4 са прихванати. Останалите 15 са си стигнали до целите или са си паднали сами. Марк Рюте не ще да каже истината, но руснаците я видяха. Защо се е случило това. Ами защото НАТО има защита срещу ракети, но войната на дронове му е все още много, много далеч.

Да обясня. Ракетите струват милион и нещо, срещу тях са другите ракети струващи пак долу-горе същото, но 19-те дрона в Полша, всеки от тях не струва не повече от 20 000 долара, а измежду тях има и два пъти по-евтини.

Войната с дронове е в състояние да води само Украйна, но не и НАТО, което е с години назад от развитието на военното дело. Помислете, ако Русия изпрати вълна от няколкостотин дрона, както прави в Украйна, какво ще прави НАТО, ще гони няколкостотин дрона със няколкостотин ракети на стойност над половин милиард долара. Срам, срам и то много голям срам.

(От фейсбук)