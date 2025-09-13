Защо Мосад не участва в атаката срещу лидерите на "Хамас" в Катар?

Той бе заместен от Агенцията за вътрешна сигурност Шин Бет, която не се справи добре

За първи път конфликтът между Израел и "Хамас" достигна сърцето на Персийския залив. Израелски въздушни удари срещу сграда в Доха очертаха новите граници на войната и изтласкаха Катар, който е съюзник на САЩ и посредник за мир, в окото на бурята.

Въпреки това, атаката не дойде от нищото. На 2 септември Al-Hurra публикува информация, която по това време отбеляза, че се има спешен план да се разшири обхватът на израелските въздушни сили.

Когато израелските ракети достигнаха Доха преди два дни, стана ясно, че този план не е просто мастило върху хартия, а част от реалността и усилията на Израел да овладее небето над този регион.

Ударите във вторник бяха насочени срещу ръководството на "Хамас" в Катар, но това бе един от редките случаи, в които Шабак, известна още като Шин Бет - Агенцията за вътрешна сигурност участва в операция извън границите на Израел, а не Мосад.

Операциите, които Израел е провеждал в чужбина през последните десетилетия, са били планирани и контролирани от Мосад в сътрудничество с военновъздушните сили, чрез използваните устройства за наблюдение и подслушване, както и с помощта на агенти в чужбина, които са вербувани и обучени за такива мисии.

След атаката в Доха в израелските медии се появиха много данни за разногласията между Мосад и онези, които бяха решили да ликвидират лидерите на Хамас, където и да се намират, включително и в Катар. От момента, в който израелската армия и Шабак/Шин Бет публикуваха съвместно изявление, в което потвърдиха, че атаката е била проведена от двете институции, израелците задават въпроси за причините за неучастието на Мосад и дали е било правилно да се повери на Шабак провеждането на операцията, без да се гарантира нейният успех.

Като цяло, Шабак не отговаря на всички изисквания, за да действа в такава сложна атака в чужбина . Тъй като задачите и усилията й са ограничени в Израел и палестинците в Западния бряг и Газа, и включват главно вербуване на агенти, които да помагат при провеждането на операции или да предоставят информация за изготвянето на разузнавателен доклад за наблюдение на събитията или проследяване на клетки и заподозрени лица. Участието на агенцията в атаката в Катар беше изключение, неразбираемо дори за служители на въпросните служби за сигурност и военните, които не изключваха, че неуспехът на операцията се дължи главно на поемането на задачата от Шабак, тъй като тя не разполага с необходимите инструменти за нейното изпълнение.

Източник, запознат с развитието на събитията, заяви пред „Индипендънт", че ако сравним операцията в Катар с убийството на Исмаил Хание, ръководител на политическото бюро на "Хамас" докато беше на посещение в Иран, виждаме, че Мосад е бил напълно и добре подготвен, със солидна инфраструктура за извършване на операцията чрез вербуване на агенти на място, които да помогнат за времето и точното място на изпълнение на задачата. Същото се отнася и за убийството на лидерите на „Хизбула", включително на бившия й генерален секретар, Хасан Насрала, както и за последните атентати срещу цялото правителство на Хутите, когато провеждаше заседание в Сана и за други операции през последните десетилетия, които бяха проведени от Мосад.

Защо Мосад не участвал в операцията в Катар?

Източник от службите за сигурност разкри пред вестник Haaretz , че шефът на Мосад Давид Барнеа е отхвърлил предложението да бъдат ликвидирани лидерите на "Хамас" в Катар, когато то е било предложено от политици преди няколко месеца по време на заседание на кабинета, на което е имало представители на преговорната делегация, водена от Барнеа, в разгара на преговорите за пленниците. Според източника „Барнеа се е противопоставил на това да бъдат убити лидерите на "Хамас" в Катар, докато въпросът за пленниците все още е бил отворен" и са течали преговори. Според медията" Барнеа, "подобно на останалите началници на сигурността, военни и политически лидери, е бил съгласен, че трябва да се елиминира ръководството на "Хамас", където и да се намират то, но сега не е мястото, нито е времето."

Стана ясно, че противопоставянето на Барнеа на операцията не е било първото. Преди това той беше дал ясно да се разбере, че Доха все още е активен и жизненоважен елемент в преговорите за сделката за освобождаване на заложниците. Той е говорил за това по време на тясно заседание на кабинета, на което присъстваха премиерът Бенямин Нетаняху, министърът по стратегическите въпроси Рон Дермер и няколко служители по сигурността и министри.

Заседанието беше организирано, за да търси начин за справяне с ръководството на "Хамас" заради неговата непреклонност и неспособност да постигне всеобхватно споразумение без пълно прекратяване на войната и гаранции от страна на САЩ. Беше предложено да се обсъдят възможностите за атентати срещу ръководството на "Хамас" в Катар, но дискусията не беше доведена до край. Според изтеклата информация, две операции са били прекратени в последния момент, първата след като станало ясно, че не е добре планирана и подготвена и не е гарантиран успехът й и втората - според същия служител, защото предхождала израелската атака срещу Иран, тъй като Израел се опасявал, че Иран ще се възползва от метода на изпълнение на операцията и ще получи информация за израелските ракетни, оръжия и успешните методи на атака.

Последните изтекли информации в медиите разкриват, че балистични ракети Silver League са били изстреляни от въздушните сили над сирийското въздушно пространство към Доха. Израелските медии съобщиха, че бойната глава на всяка ракета е тежала 200 килограма.

Преди да бъде приведена в изпълнение операцията, е имало извънредно заседание, на което Нетаняху обявил одобрението си за операцията заедно с министъра на сигурността Израел Кац, но шефът на Мосад категорично се е е противопоставил. Тази позиция била подкрепена и от началника на генералния щаб Еял Замир, началника на военното разузнаване Шломи Бендер и генерал-майорът от резерва Ницан Алон.

Отказът на Барнеа и последващото му неучастие се основават според „Индипендънт" на две основни причини. Първата е опасността да бъде атакуван центърът, който управлява и поддържа преговорите, а именно Катар. Барнеа обяснява, че тази атака не само ще навреди на преговорите, които се водят с "Хамас", но и няма да бъде приета и от катарците, тъй като ще бъде равносилна на атака върху суверенитета на тази държава. Той е цитиран да казва на заседанието, че катарците досега са успели да повлияят положително на преговорите. Беше разкрито също, че след заплахите, отправени от Израел преди месеци, че никой от свързаните с „Хамас" няма да бъде пощаден, където и да се намира в Катар или Турция, Барнеа и пратениците на Вашингтон в Доха се ангажираха да не извършват такава атака в Катар. Барнеа настоявал да бъде спазено обещанието.

Според изтеклата информация по времето на срещата, е имало ожесточени спорове, разменени обидни думи и безплодни дискусии с лицата, вземащи решението. Барнеа предложил да се изчака, докато се постигне напредък по споразумението за освобождаването на пленници. Беше съобщено, че Барнеа е предложил да се реализира операцията след изтичането на крайния срок, определен от президента на САЩ Доналд Тръмп за лидерите на "Хамас" да отговорят на предложението му за всеобхватно споразумение .Има индикации ,че и другите шефове на служби са предупредили, че такава атака в Доха, където ръководителят на Мосад участва през целия период на преговорите , подкопава до голяма степен доверието между Мосад и другите страни, които поддържат отношения с него и осигуряват подкрепа за абсолютната свобода на действие на неговите агенти на тяхна територия. Представители на службите за сигурност заявили пред израелските медии, че безусловната подкрепа, която е оказал представителят на Шабак на заседанието, Рон Бар, е довела до нейното изпълнение и до поемането на отговорността за нейното изпълнение от агенцията заедно с военновъздушните сили. Стана ясно също, че представителят на Шабак е представил доклад за ползите от такава операция. В него се твърдяло, че силен удар по ръководството на "Хамас" би помогнал на опонентите на движението в ивицата Газа и би предизвикал народното недоволство към движението, тъй като неговите лидери и семействата им живеят в луксозни вили и разкош в Катар, докато жителите на Газа са в напълно противоположно положение. В доклада се говорело също, че комбинирането на операция в Катар срещу лидерите на "Хамас" с интензивна операция със значителни сили в централната част на Газа би могло да помогне за разпадане на военното ръководство на движението. Въпреки това, в доклада се отбелязва, че разпалването на размирици в ивицата и предизвикването на разединение сред ръководството би могло да доведе до пълно прекъсване на комуникацията с бойците, които държат заложници, а това би застрашило сериозно затворниците и споразумението.

Що се отнася до израелската армия, според източник от службите за сигурност, ситуацията е била по-сериозна. От една страна, първоначално е имало подкрепа за идеята за ликвидиране на лидерите на "Хамас" като стъпка към разформироването на организацията. От друга страна, е имало опасения, че това ще попречи на вероятността за сключване на споразумение в краткосрочен план и може да застраши живота на пленниците . Армията обаче е представила аргументи, че убийствата ще допринесат и за успеха на предвидената наземна операция, защото ще пречупи твърдостта на бойците и останалите живи и командири на "Хамас."