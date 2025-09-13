ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Ако има завладяна държава, би трябвало да има владетел

Константин Мишев

2420

Ако има завладяна държава, би трябвало да има владетел, нали Николо Макиавели.

Днес пак по телевизора за владетеля говорят. През минута или две се споменава името на Пеевски.

На мен ми писна...

А на вас?

Та за този вот на недоверие за завладяната държава дето предстои. Сигурен съм, че само двама от вносителите са чели "Владетелят". Или е един?

Спомням си едно интервю на Иван Костов. Беше вече над 40 години. И си призна, че чак на тази възраст е прочел книгата на Макиавели. Така че не е късно и за депутатите от ПП-ДБ да разлистят тази книга. Като крещят за завладяна държава, поне да знаят тънкостите на владеенето.

(От фейсбук)

Публикувахте от Konstantin Mishev в Петък, 12 септември 2025 г.
