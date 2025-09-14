ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При Денков финализирахме магистрала "Европа", а днес правят помен с чужда пита

Андрей Цеков

Андрей Цеков Снимка: Йордан Симeонов

Днес един ноторно известен лъжльо се похвалил, че е изградил последния участък на автомагистрала "Европа" между Сливница и Софийския околвръстен път. Казал и, че в последните три години нищо не било вършено. Да се спори с лъжци е глупаво, защото истината винаги е във фактите, а не в публичното словоблудстване. Всеки може да провери фактите:

‼️ Целият лот между Калотина и Драгоман от автомагистрала „Европа" беше изграден между 2021 и 2023 и отворен за движение и въведен в експлоатация по времето на кабинета "Денков";

‼️ Строителството на участъка между Сливница и околовръстния път се изпълняваше с ускорени темпове по времето на кабинета "Денков", благодарение на което днес някой прави помен с чужда пита.

Това са фактите. Другото са истории в стил Пинокио.

От фейсбук

* Авторът е депутат от ПП, бивш министър на регионалното развитие

Андрей Цеков

