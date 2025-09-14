Коментар на седмицата №3: Методът “Григор”

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е номер 3 с над 42 000 прочитания

Шампионът от "Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън" при юношите е роден, когато Григор триумфира

Обичам да гледам филми. Много. От тях ми идват идеи за разни статии. Както днешната.

Тъкмо гледах един филм. За сестрите Уилямс. Винъс и Серена. Между другото, през 1993 г. именно за тях написах първия си материал за тениса. Бях вдъхновен от сестрите Малееви, правих интервю с Юлия Берберян, тя много не ги харесваше сестрите Уилямс, нормално.

Както и да е, но филмът с Уил Смит в ролята на бащата се казва “Методът Уилямс”. Бащата - Ричард Уилямс, бил на пикник с другите си щерки и жена си. Изведнъж чул, че в съседство ще има финал на турнир за девойки, където победителката ще спечели 20 хил. долара. Той се прибрал и казал на госпожа Смит: Отиваме и правим още две момичета. Поне. И правят две - Винъс и Серена. Започва да ги тренира, даже отказва да ги пусне в турнири за девойки. Чака направо за женските купи.

И успява - и двете стават №1 при жените - Винъс първа, после и Серена. Общо 30 титли в “Големият шлем”. Това е методът “Уилямс”.

И сега идваме на метода “Григор”. Как трябва да се правят нещата. През 2008 г. ми се обади Димитрина Ходжева. Познавах я от години, но не знаех с какво се занимава.

Оказа се, че е директор на фондация “Димитър Бербатов”. А целта на тази фондация беше да подпомага талантливите български деца. И не знам защо, но Бербатов и Диди ме поканиха да стана част от тяхната банда. И аз станах. През 2008 г. избрахме първите отличници, на които връчихме стипендии. Нямах съмнение - един млад български тенисист - Григор Димитров, спечели последователно юношеските “Уимбълдън” и “Ю Ес Оупън”. Нещо, което при юношите за България никой не е правил.

И тук се сещаме за метода “Уилямс”. И логично - за метода “Григор”. Не знам дали схващате, че е символично, но Григор стана шампион на “Уимбълдън” и “Ю Ес Оупън”, когато Иван Иванов се е родил. Което е многозначително...