Коментар на седмицата №1: Да, министър Митов прекали с “атаката срещу държавността” в Русе, а ако МВР най-сетне действа като в “Кръстникът”?

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е номер 1 с близо 53 500 прочитания.

Четирите момчета не четат, но в тази гениална книга след убийството на полицай колегите му обявяват война и на престъпниците, и на тези, които им държат чадърите. Тук троловете тричат

Понякога наистина ми се струва, че живеем в паралелна реалност. Или вселена.

Гледам клип, пуснат в интернет от група, нарекла се “Българските елфи”. Защо точно “елфи”, а не “хобити”, “джуджета” или “орки” (според “Властелинът на пръстените”), не е ясно. Виждам как четири момчета излизат от лъскава кола и удрят човек. Повтарям -

четирима удрят един

Факт е, че полицията не се справи и не комуникира добре покрай инцидента в Русе, който прати в болница собствения им началник. Което не трябва да учудва никого, като се има предвид, дори при това, че вътрешния министър Даниел Митов е сред малцината в тази система, който се изразява сравнително ясно и дори грамотно.

Но по принцип хората, особено у нас, не обичат полицията и при всяка възможност с наслада я критикуват и атакуват. Така се случи и сега. Особено активни са тези, които в социалните мрежи наричат “жълтопаветници” и “умнокрасиви” . Умеят го и най-вече го правят шумно, когато политическата сила, на която симпатизират, не е на власт.

На третия ден след инцидента, в който попадна комисар Николай Кожухаров, започна яко тричане на полицията в Русе в частност и на МВР като цяло.

От клипа на “елфите” някак излиза, че шефът на полицията (или съседът му) са провокирали боя. Много ми е интересно как двама възрастни мъже с жени и деца ще са инициатори на сблъсък с четири млади и здрави момчета. Представете си, ако сте със семейството си и ви повалят на земята с ритници, вие как ще се почувствате.

Но поведението на русенските локали е само част от картината. Другата е отразяването. Факт е, че вътрешният министър Даниел Митов се превъзбуди и описа ситуацията в Русе като атака срещу държавността.

Много по-сдържана беше позицията на лидера на управляващата партия Бойко Борисов, който предпазливо

нарече случилото се “битов инцидент”

За разлика от дипломата Митов шефът на ГЕРБ е бил десетилетия в системата на МВР и затова реакцията му бе обрана, докато не се разберат всички детайли.

Да, Митов е прав да се гневи от думите на ученика, цитирам по памет, “не ме е*е дали си шеф на полицията в Русе”.

Но пък телевизии, сайтове и тролове дружно се чудят защо пък и Кожухаров, докато е бил ритан в гръб, не си е показал документите, а само е викал: “Аз съм полицай!”. И най-вече къде ли пък е носил тия домати, които са се разпилели до колата, запалила поредния пожар в държавата.

Понеже поколението на четирите момчета не чете (за съжаление, няма да прочетат и тази статия), ще им припомня цитат от една велика книга - “Кръстникът”.

“На следващия ден след убийството на Солоцо и капитан МакКлъски полицаите в Ню Йорк обявиха тотална война на незаконния бизнес, на престъпниците и на тези, които им правят чадъри. Дори ако те също са с униформа.”

Така че

в Русе да му мислят

Особено онези с мерцедесите.

Трябва да му мислят обаче и родителите на абитуриента с АТВ-то, който прегази петима и уби майка на две деца. Гледах мъжа и жената, които страдаха от екрана как психиката на сина им ще пострада, че няма да се върне в клас, а ще остане в ареста.

Но тези родители са и служители на полицията в Несебър. Страшното е, че и те се притесняват, че пробата му за наркотици може да е манипулирана, а пък АТВ-то да е незаконно. Значи, уважаеми родители, като служители на МВР вие знаете, че се случват подобни неща и някой го прави или прикрива. Извинявайте, ама и в Слънчев бряг има полиция, камери, прокуратура. Хайде всеки да си свърши работата.