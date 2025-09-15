Шофьорска книжка - срещу е-адрес, така ще си плащаме глобите

И ще спре сегашната тромава практика полицаи да губят твоето и тяхното време с проверки на пътя какви нарушения ти се водят

В България и много от държавите по света има мощни механизми, които карат шофьорите да си плащат глобите.

Един от най-мощните е, че прехвърлянето на имоти, вписването на ипотека или наследствени права се допуска след проверка от нотариуса и съдията по вписванията за задължения по неплатени глоби, данъци и други публични задължения на продавача.

Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва и при наличието едновременно на следните условия:

1. нотариусът извършва проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, за платен данък върху превозното средство;

2. проверка, извършена от нотариуса или длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по електронен път в Националната агенция за приходите, в резултат на която се установи, че продавачът няма неплатени глоби и непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

При условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен на информация, проверката за платен данък върху превозните средства може да се извърши с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Когато нотариус или съдия по вписванията установи, че продавачът на автомобила има задължения за неплатен данък върху автомобила, задължения за неплатени глоби или данъци или други публични задължения, прехвърлянето на имота или автомобила може да се извърши след заплащане на глобите, данъците или другите публичните задължения или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен тези му задължения да се погасят от сумата по продажбата на автомобила или превозното средство.

Всичко това изглежда като мощен механизъм за събиране на задълженията от глоби. Само че не е. В цялата работа има една уловка. Тези мощни механизми могат да се приложат само ако задълженията от глоби са съобщени на този, на които е наложена глобата и той не я платил в срока за доброволно изпълнение и не е обжалвал в съответния срок пред районния съд. Тоест когато задълженията по глобите вече подлежат на принудително изпълнение. И големият проблем е как да бъде съобщена глобата на нарушителя

Когато нотариус или съдия по вписванията установи, че лицата по ал. 1 и 2 имат публични задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след заплащане на задълженията по глобите и другите публични задължения или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните му задължения да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

За нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, се издава електронен фиш. Същият ред се прилага и за средната скорост, установяема от камерите на толсистемата. Би следвало редът да се опрости и фиш да се издава и при отнемане на книжката, когато нарушението е установено от камери.

Преди по-малко от 2 г. с помощта на частна фирма МВР създаде ефективна система за връчване на електронни съобщения за наложените глоби с фиш или наказателно постановление. На нарушителя се изпраща уведомление на електронната поща или кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, подадени от лицето при издаване или при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство или при издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.

За съжаление, уведомлението има информативен характер и не е предпоставка за ангажиране или освобождаване от административнонаказателна отговорност. Но в резултат на уведомяването в пъти повече граждани и организации започнаха да си плащат в срок глобите.

Електронен фиш се получава лично срещу подпис или се връчва от служители на МВР, които се занимават с това, или се връчва от контролните органи при проверка.

От 1.7.2026 г. юридическите лица са длъжни да посочат електронен адрес в Системата за сигурно електронно връчване, която работи и като модул в Портала за електронно управление. А гражданите могат да посочат такъв електронен адрес.

Ако обаче има специализирана система по Закона за движение по пътищата или друг специален закон за реализация на налагането на наказанията на водачите на автомобили, ще се прилага тази система.

От 7.09.2025 г. в 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи (от която е направено връчването на фиша). Директорът или оправомощено от него длъжностно лице разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му.

Генералното разрешение на задължението за ефективно събиране на глобите ще стане, като всички шофьори са длъжни да дадат електронни адреси, на които всичко да им бъде съобщавано и съответно връчвано. Това е много по-добро решение, вместо да се губи времето на стотици хиляди граждани, а и полицаи всяка година да се спират колите по пътищата и незаконно да бавят всички по границите, за да проверяват имат ли съответните водачи невръчени съобщения за глоби. След като управлението на автомобили е лицензирана дейност, която изисква и определен праг на образование, задължителното ползване от шофьори на електронен адрес е нещо съвсем естествено.

Възражението е, че имало граждани, които въпреки образованието си са неграмотни да се оправят с е-съобщения. Но това е вече базов проблем на образованието и на учащите се, които трябва да бъдат подтикнати да имат прилично образование. А даването на книжки да е срещу положено външно оценяване в 10-и клас.