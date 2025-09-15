Само в "24 часа" на 15 септември - Евтин билет за самолет – с ръчен багаж 40/30/20, всичко отгоре качва цената до 50%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 15 септември четете:

Евтин билет за самолет – с ръчен багаж 40/30/20, всичко отгоре качва цената до 50%

Ще обсъди ли коалицията махане на плоския данък - време е богатите да плащат повече, а бедните - 0, казва в интервю вицепремиерът от БСП Атанас Зафиров

Без книжка и за превишена скорост, глобите са ала-бала - драстична идея в анализа на журналиста Кирил Борисов. Свидетелство да се дава само срещу посочен имейл - така се затваря вратичката, че фишът не бил връчен, предлага пък юристът Иван Тодоров

22 лв. хонорар от "Ку-ку" - Евтим Милошев разбрал, че му плащат, чак след 6 месеца. Нова рубрика разказва как известните и интересни българи са изкарали първите си пари

Монахините се молят, а стопаните крият добитъка, след като стръвница влезе в манастира край Сопот

Ще влезе ли президент в затвора? В Бразилия още подкрепят Болсонаро, който зове за убийства

15 септември като бала - абитуриентки с тоалет за последния си първи звънец

Умно земеделие: дрон сее, изкуствен интелект решава кога да се прибира реколтата

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.