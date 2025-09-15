ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Ами ако руски дронове нахлуят у нас? - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

