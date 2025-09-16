ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16,6% бедни у нас, но румънците ни задминаха - 17,2%!

16,6% от българите между 18- и 64-годишна възраст са били изправени пред тежки материални и социални лишения през 2024 г., сочат данни от ново проучване на Евростат. Въпреки това румънците ни задминаха и вече са на първо място по бедни в ЕС - 17,2%. Зад нас на трето място се нарежда Гърция - 14%.

Отличници обаче са словенците - едва 1,8% от населението понасят тежки материални лишения. Плътно до тях са хърватите (2%) и поляците (2,3%).

Най-силно засегнати от бедността в ЕС са били младите под 18 години (7,9%), след тях са тези между 18 и 64 години - 6,4%, а хората над 65 г. - 5,1%.

Жените по-често са изправени пред лишения в сравнение с мъжете - 6,6% спрямо 6,2%. Тази тенденция при жените се наблюдава във всички възрастови групи с изключение на под 18-годишните.

