Заплашени от жегите - как да се предпазим

България, Кипър, Гърция и Малта са най-пострадалите от екстремните жеги през 2024 г. в ЕС, показа ново изследване. Според изчисления на икономисти всяка от 4-те страни е загубила над 1% от своята брутна добавена стойност заради горещото време.

Нека не си затваряме очите за този риск. Заплахата е реална и трябва да променим редица политики както на макро-, така и на микрониво. Трябва да се мисли и за цели системи, и за работещите, които са най-изложени на високите температури.

Заради по-високия риск от пожари трябва държавата да има готовност да реагира, а ние трябва да сме информирани и отговорни за дребните неща, които може да доведат до голяма бедствие.

Засушаването води до безводие. Проблемите с водата у нас са причинени и от други фактори. Но точно заради засушаването държава и общини трябва да действат интелигентно и бързо по недовършени проекти и спиране на разхищението.

А за работещите в жегите трябва отговорни мерки.

И изобщо като общество трябва в никакъв случай да не действаме на принципа след нас - и пожар.

