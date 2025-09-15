Войната в Украйна: Как лъжат хората в Северна Корея

Пропагандата в Северна Корея се опитва всякак да пробуди чувства на гордост, желание за отмъщение и съпротива, за да прикрие неприятната реалност, че севернокорейците умират за интересите на Москва, а не за своите

Загубите са огромни - твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити. Това показват данните на южнокорейската разузнавателна служба, които бяха публикувани през септември, пише "Дойче веле".

"Героична саможертва" и "мъченичество"

За да представи тези загуби в положителна светлина пред населението, режимът в Пхенян разчита на пропагандата. В изолираната страна тя работи особено добре, тъй като хората нямат никакъв достъп до алтернативни източници на информация от контролираните от властта медии.

Държавните медии призовават младите да се запишат в армията, за да станат "самоубийствени отряди с куршуми и бомби". Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна. В него се разказва за двама млади войници, които са взривили грана, за да се самоубият, преди да бъдат заловени от украинските части. Това е представено като героична саможертва.

В същото време бяха разпространени и кадрите как Ким Чен Ун се прекланя пред снимките на загиналите войници и прегръща семействата им. "Това е типично за Северна Корея", казва Мин Сънг Че, професор по комуникации и медии в университета "Пейс" в Ню Йорк. Идеологическата индоктринация цели да втълпи на бъдещите поколения и потенциални войници патриотизъм. "Показват как войници се самоубиват, защото перфектно се вписва в отколешния наратив на режима, който възхвалява ултимативната саможертва", казва Мин пред ДВ. Героичните дела на загиналите войници се представят като "мъченичество".

Режимът се страхува от колапс

Ервин Тан, професор по международна политика в университета за чуждестранни изследвания "Ханкук" в Сеул, има друга теория. Той смята, че загиналите войници от Северна Корея са били принудени да се самоубият след опит за дезертиране или лоши резултати на фронта. "Тези видеозаписи може да са били предназначени да покажат на други членове на севернокорейската армия, че "страхът и некомпетентността" не се толерират."

Севернокорейският режим използва пропагандата и строгите вътрешни служби за сигурност, за да изисква лоялност от своите граждани. Политическото ръководство живее в постоянен страх, защото се опасява от крах, подобен на този в СССР и източноевропейските страни през 1990-те години. Особено тревожна е съдбата на румънския диктатор Николае Чаушеску. Той управлява Румъния от 1965 до 1989 г., когато заедно с жена си Елена е екзекутиран след бунта в Букурещ. "Севернокорейският режим е напълно наясно, че властта е крехка", казва Тан.

За да повярват северенокорейците, че бранят интересите си

Режимът в Северна Корея включва в пропагандата си и враждебността към САЩ, Япония и Южна Корея. Войната срещу Украйна се представя "като още един фронт в тази борба", казва Мин. "По този начин тя се превръща от борба в името на Русия в пряка защита на родината."

"Твърдението на севернокорейските държавни медии, че техните войници се сражават срещу американци, южнокорейци и японци, служи , за да може една далечна и объркваща война да изглежда непосредствена и идеологически последователна", смята Мин. Това буди познати чувства като гордост, желание за отмъщение, съпротива и в същото време помага да се прикрие неприятната реалност, че севернокорейците умират за интересите на Москва, а не за своите собствени.