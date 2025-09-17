Стефан Арсов: Парк “Врана” ще отвори с безплатен вход и културна програма

Чакаме външният министър на Франция да одобри договора и скоро да имаме френско училище в "Младост", казва в интервю областният управител на София - град

- Г-н Арсов, днес е специален ден за София. Какво е вашето послание към столичани и в каква София искате да живеем?

- Искам София да бъде истинска европейска столица с добра инфраструктура, удобен и сигурен градски транспорт, зелени и красиви паркове, с богат културен живот. Да е град, в който хората се чувстват спокойни и щастливи.

- Поехте грижата за парк “Врана”. Кога отново ще го отворите за посетители?

- Започнахме обезопасяването на парк “Врана” веднага след като го приехме от Столичната община. Премахваме първо опасната растителност откъм бул. “Цариградско шосе” - експерти са констатирали над 900 изсъхнали и опасни дървета в целия парк. Трябваше да започнем с премахването на тези, които са до булеварда, защото животът и здравето на гражданите са на първо място. А знаете, че там имаше няколко инцидента с паднали изсъхнали дървета.

Иначе трябва да обезопасим и алеите, да поставим кошчета, пейки, лампи, камери, охрана, за да обезпечим сигурността и паркът отново да бъде в добър и приветлив вид за софиянци и гостите на града. След като изпълним всички тези действия, ще го отворим отново за посетители.

Освен това областната администрация работи и върху разработването на специална културна програма за парка. Искаме той да предлага

интересни събития

за хората, поне

за големите празници

Водим преговори за организиране на светлинно шоу догодина със “София лайтс”. Имаме идеи за различни фестивали, за да може на празниците парк “Врана”, който е едно от богатствата на София, да е притегателно място.

За първи път това лято областната администрация организира и кино под открито небе в центъра на София. Няколко дни софиянци можеха да гледат български филми безплатно. Щастлив съм, че инициативата ни, която се проведе със съдействието на Националната библиотека, събра доста хора.

- Знае ли се вече срокът паркът да е готов за посещения?

- Стартираме административните процедури. Ако всичко мине по план и няма обжалвания на обществените поръчки, предполагам, че най-късно до Нова година парк “Врана” отново ще отвори.

- А как държавата ще се погрижи за по-лесния достъп до Витоша и плановете за обновяване на Симеоновския лифт? Каква е ролята на областната администрация в този процес?

- Още преди 5 месеца имах среща с граждански организации, които дойдоха с подписка с над 500 подписа с искане достъпът до Витоша да се подобри. След тази среща поисках от Столичната община да предостави информация дали има план за развитие на Витоша и какво включва той. Знаете, че кметът Васил Терзиев обяви, че има план за планината. Но до момента аз нямам отговор от общината.

В този процес ролята на областната администрация е да осигури координацията между местната и изпълнителната власт, за да може да се реализират нужните законодателни промени, за да се възстанови Симеоновският лифт. Те трябва да бъдат инициирани от министерствата, които имат отношение към природен парк “Витоша”. Това трябва да стане и с активното участие на кмета на София. Целият процес трябва да е прозрачен и с участието на гражданите, експерти, еколози, ландшафтни архитекти, геодезисти и архитекти, за да се стигне до най-правилното решение.

- Приключихте процедурата за предоставянето на имоти на общината, които ще са част от бъдещия зелен ринг, и за изграждането на детска градина в “Изгрев”. Защо са важни тези проекти и има ли искания и за други терени?

- За съжаление, през последните години проблемът с недостига на места в детските градини в София е все по-осезаем. Аз съм млад човек, който иска да живее и да създаде семейство тук. Като областен управител не мога да си позволя да не съдействам за решаването на този проблем. Затова започнахме с най-важните терени. Плановете са на този имот в “Изгрев” да се построи голяма детска градина с 15 групи. За зеления ринг става дума за общо 33 имота, като част от тях вече прехвърлихме на общината, за да може тя да започне подготовка за изграждане на първия етап от линейния парк. Предстои и

прехвърлянето

отново на банята в

“Горна баня”, за да

може да се възстанови

Поех ангажимент пред софиянци имотът да бъде прехвърлен максимално бързо, но чакахме 5 месеца общината. Надявам се, че скоро ще приключим и тази процедура.

- А има ли искания за някои от 4400-те държавни имота с отпаднала необходимост?

- Да, има искания от общината и от различни държавни ведомства. Това означава, че програмата работи, защото без изнасянето на данните кои са имотите с отпаднала необходимост няма как всички институции да знаят държавата с какво разполага.

- Обявихте, че до Нова година ще върнете 100 заграбени имота на държавата - за какво става въпрос?

- Това са държавни имоти, които в миналото са били предоставени за ползване на нуждаещи се физически лица. Те обаче вече нямат правно основание да ги ползват. Проблемът е бил неглижиран през годините и се стига до момент, в който тези хора започват да претендират за някакъв тип собственост. От началото на годината сме възстановили около 50-60 такива имота и сме започнали процедури за още толкова. До края на годината ще спазя обещанието си да сме върнали във владение около 100 имота на държавата.

- Това само апартаменти ли са?

- Да, основно са апартаменти, но има и поземлени имоти. Наскоро иззехме два такива имота в центъра на София, буквално на жълтите павета.

- Какво ще се случи после с тези имоти?

- Ще се предоставят за нуждите на различни ведомства. Има искания от няколко министерства за задоволяване на нуждите на държавни служители. Искам да уточня, че законът не позволява на областната администрация да предоставя жилища на социално слаби семейства, както например това може да направи общината. Ние можем да предоставим жилище само на държавни служители.

- Но можете да ги дадете на общината и тя да го направи, защото има над 7000 чакащи.

- Да, готов съм за такъв разговор с кмета Терзиев, макар тези апартаменти да не са толкова много. Но за мен е важно държавата в лицето на областната администрация и общината да са в активен диалог и заедно да решават проблемите на града, а не да се поставят ултиматуми, както стана с “Врана”. От това страдат единствено софиянци и

моят призив е за диалог

между институциите,

за да продължи столицата да се развива.

- А докъде стигна проектът с френската държава за изграждането на френско училище в София?

- Решението на МС за предоставянето на имот на френската държава за изграждане на училище е от 2021 г. За съжаление, през последните години областната администрация не е работила по завършването на процедурата и все още сме на етап преддоговорни отношения. След назначаването ми за областен управител започнах да работя по казуса и вече проектът за договор е изпратен в Париж. Очакваме френският външен министър да го одобри, за да може после да бъде подписан. Надявам се, че скоро София ще има френско училище “Виктор Юго” в “Младост”.

- Обновявате лекоатлетическата писта на стадион “Локомотив”. Защо областната управа се захвана с такъв проект?

- Спортните обекти в София не са много, особено когато говорим за практикуване на масовите спортове. Няма открита лекоатлетическа писта, която да отговаря на международните стандарти. Като бивш спортист знам, че спортът възпитава и е начин на живот. Затова вместо децата да са вкъщи, пред телефоните и компютрите, е по-добре да имат условия да тренират. И когато спортното министерство публикува програма за възстановяване на спортни обекти, подготвихме проект и кандидатствахме. Областната администрация на София е единствената в страната, която участва в тази програма, проектът бе одобрен за финансиране.

Новата лекоатлетическа писта на “Локомотив” ще е дълга 400 м и ще има 8 коридора. Ще отговаря на международните стандарти, на нея ще може да се провеждат балканиади и републикански първенства. Там ще могат да тренират не само лекоатлети, но и други спортисти. Плановете ни си догодина да подготвим и проект, с който да започне възстановяването на един от секторите на стадион “Локомотив”.